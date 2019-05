Folyamatos fejlődés

A Megyénk keleti határán fekvő község önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 44,8 millió forintnyi támogatást nyert a Kossuth Lajos utca csapadékvízelvezető-árokrendszerének felújítására. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék rendszerint több lakóházat és kertes ingatlant is veszélyeztetett.

– Mintegy 1300 méter hosszúságú szakaszt érintettek a munkálatok. A korábbi árkok mederlapos borítást kaptak, egyes szakaszokon pedig előre legyártott betonelemeket építettek be – mondta Pósfai József.

Erő- és munkagépeket vásároltak A két község egymáshoz való közelsége miatt Úny és Máriahalom közösen pályázott a Vidékfejlesztési Programban (VP) a külterületi utak folyamatos karbantartására használható erő- és munkagépek beszerzésére. Az elnyert mintegy 20 millió forintos támogatásból – amely fele-fele arányban oszlik meg a felek között – és 15 százalékos önkormányzati önerőből sikerült megvásárolniuk két multifunkcionális traktort, amelyekhez különböző kiegészítő adaptereket és eszközöket is beszereztek. A projektnek köszönhetően kevesebbet kell útkarbantartási munkálatokra költeni. A téli hónapok alkalmával számtalanszor hasznát vették a járműnek, ugyanis szinte pillanatok alatt megtisztították az utakat a lehullott hótól.

Úny és a szomszédos Máriahalom alkotta közös konzorcium szintén a TOP keretében sikeresen pályázott a két község orvosi rendelőinek felújítására. Az önkormányzat az elnyert összegből mintegy nyolcmillió forintot az épület tetőszerkezetének korszerűsítésére fordít, a maradék egymillió forintból pedig új eszközöket szereznek be. A polgármester elmondta, hogy a fővállalkozói szerződést már aláírták, a munkálatok pedig hamarosan el is kezdődhetnek.

Villámárvíz mosta el az utakat

A domborzati viszonyok miatt előfordul, hogy a településen gondot okoz a hirtelen le­zúduló csapadékvíz. 2017 májusában villámárvíz öntötte el a községet: több külterületi út burkolata is megrongálódott, emellett a Fenyves utcában az áradat több kisebb szakaszon szinte teljesen elmosta a föld­árkokat.

Az önkormányzat a keletkezett károk helyreállítására vis maior pályázatot nyújtott be, amelyen 28,1 millió forintnyi támogatást kaptak. Az összesen 30,6 millió forintos projekt keretében a pincesornál elhaladó utakat megerősítették, majd zúzott kő burkolattal látták el őket, továbbá a megsérült árokrendszert is visszaállították eredeti állapotába és az Únyi-patak mintegy egy kilométeres szakaszát iszaptalanították.