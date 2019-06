Ezek a nyár legjobb ízei

Mindenki más és más ízeket társít a nyárhoz, ám vannak amolyan alapízek, amiket minden esetben az év legmelegebb hónapjaihoz kötünk. Mert ilyenkor a legízletesebbek, a leghűsítőbbek és talán ilyenkor is esnek a legjobban.

Hűsítő bodzaszörp, lédús dinnye, levendulafagyi vagy éppen a grillezett zöldségek és húsok enyhén füstös íze, hogy csak a legközkedveltebbeket említsük. A lista valójában hosszú, ám most a teljesség igénye nélkül vennénk sorba a nyár legjobb ízeit. Összeállításunk teljesen szubjektív, ám annál nyáriasabb.

Dinnye

Bár nyáron igazi gyümölcs dömping van, nem nagyon tudjuk elképzelni ezt az évszakot zamatos dinnye nélkül. Legyen bár görög- vagy sárgadinnye, mit ezt tekintjük a legnyáriasabb gyümölcsnek. Megédesíti a nyarunkat miközben finom és egészséges is.

A görögdinnye például nemcsak laktat, hanem szomjat is olt, hiszen magas a víztartalma, tehát nagyszerűen elősegíti a méregtelenítési folyamatot a szervezetünkben, így akár gyors diétához, mini léböjt kúrákhoz is ideális. A dinnyében van kálium, nátrium, kalcium, foszfor és vas is, emellett pedig nagyon magas a C-vitamin tartalma is.

Levendulafagyi

A fagyit már önmagában is a nyárhoz társítjuk, ám a levendulafagyit talán még jobban. Bár sokan még idegenkednek tőle, hiszen a levendulát még mindig csak kozmetikai szerek alapanyagaként és/vagy molyirtóként tudják elképzelni, a levendula mégis sokkal több ennél. Készítenek belőle süteményt, szörpöt és fagylaltot is. Ezek egyenként és együttvéve is abszolút a nyarat juttatják eszünkbe. Személyes kedvenc a fehércsokis, tejszínes levendulafagylalt, amit mi magunk is elkészíthetünk otthon, főleg ha kéznél van egy fagylaltkészítő gép. Itt találsz rengeteg fagyi receptet.

Bodzaszörp

Nem kell sokat töprengeni azon, hogy mi a legfinomabb nyári üdítőital: naná, hogy a bodzaszörp. A házilag készítettnek pedig nincs párja kerek e világon. Citromosan és gyömbéresen is finom, de megbolondíthatjuk akár egy kis mentával is. Behűtve úgy oltja a szomjunkat, mint semmi más, ráadásul, ha szeretünk kísérletezgetni az italokkal, remek nyári koktélok alapanyaga is lehet.

Lecsó

Nincsen nyár lecsófőzés és evés nélkül. Gyors, egyszerű étel, és szinte mindenki szereti. A lecsó klasszikus nyári magyar fogás, amire mindenkinek megvan a maga tuti receptje. Annyi biztos, hogy az alábbi négy hozzávaló nélkül nem érdemes nekilátni: zsiradék, hagyma, paprika, paradicsom. És hogy miért a legnyáriasabb étel? Mert vízízű paradicsomból és paprikából soha nem lehet finom lecsót főzi, így a szabadföldön napérlelt verzióit kell keresnünk. Ilyenkor nyáron pedig roskadásig vannak a piacok a legfinomabb paradicsomokkal és paprikákkal. Érdemes rájuk várni!

Grillezett zöldségek, húsok

Ha nyár, akkor grillezés, kerti parti, füstösre sült húsok, halak és zöldségek, valamint jófajta friss saláták és szószok! Nincsen párja a faszénen grillezett húsoknak és zöldségeknek, na meg a kerti partiknak sem. Ezek nélkül el sem tudjuk képzelni a nyarat!

Kovászos uborka

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbben elkészíthető savanyúság a kovászos uborka. Fölösleges nyáron tartósítószerekben úsztatott savanyúságokra költeni, hiszen koviubit mindenki tud csinálni. Remek húsos főfogásokhoz, de egyszerű szendvics mellé, vagy önmagában hűsítőként is élmény elrágcsálni egyet-egyet. Akkor érdemes nekilátni az érlelésnek, ha több napos kánikulára lehet számítani. Sokan nem tudják, de a kovászos uborka a meleget szereti, nem pedig a napfényt. Ha sokáig tartjuk a Napon, könnyen meglágyul. Kaporral a legjobb, de tehetünk mellé babérlevelet, tormát és mustármagot is ízlés szerint.