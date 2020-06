Emberi léptékű fürdőt építenek

Huszár Anett igazgató: Bábolnának minden adottsága megvan ahhoz, hogy a környék kedvelt pihenőhelye legyen.

Nehezen tudtunk időpontot egyeztetni az interjúhoz Huszár Anett-tel, a július 1-jén újonnan megnyíló Bábolna Strand- és Termálfürdő igazgatójával. A találkozásunk elején szinte percenként csörrent meg Anett telefonja, ami hamarosan egy félmosoly kíséretében elnémítva a fiókba került.

− Minden napja így telik?

− Mostanában igen, de ez szerintem természetes, ennek így kell lennie nagyjából két héttel a fürdő nyitása előtt. Ilyenkor nincs megállás, az engedélyezési eljárástól kezdve a különböző egyeztetéseken át a munkaerő felvételéig mindent intézni kell. Sőt, ha hiányzik egy gumicsizma vagy locsolócső, akkor azt is meg kell vennie valakinek – …és ha más nem ér rá, akkor én megyek. Persze már megvannak a kollégák, akikkel indulni fogunk, de mindenkinek legalább annyi a feladata, mint nekem.

Az Aquaworld éléről Bábolnára

− Sok neves fürdőben volt már vezető beosztásban. Mégis mi vonzotta Bábolnára?

− Pont az előbb említett kihívások, de kicsit messzebbről kezdeném. Én is vidéki vagyok, Móron élek, ami nagyjából 40 kilométerre fekszik Bábolnától. Az elmúlt tíz évben dolgoztam Oroszlányban, Tatabányán, utána pedig az Aquaworld vezetője lehettem két évig. Így nyugodtan mondhatom, hogy üzemeltetési oldalról már sok mindent láttam a kisebb fürdőktől a legnagyobbakig. Viszont egészen más üzemeltetni egy termálfürdőt, mint nulláról felépíteni. Így amikor kiírták a pályázatot, rögtön tudtam, hogy indulni szeretnék, mert a fürdővezetési tapasztalatom megvolt, Bábolnának pedig minden adottsága megvan ahhoz, hogy a környék kedvelt kikapcsolódási helye legyen. Egyszóval a lehetőség és a kihívás vonzott, arról nem is beszélve, hogy sokkal hamarabb ideérek, mint Budapestre, nincsenek dugók, jó a levegő, és nem utolsósorban többet tudok együtt lenni a kislányommal, a családommal – például akár itt a fürdőben is.

Minőségi wellness-szolgáltatások

− Milyen fürdőt képzelt el Bábolnára?

− Emberi léptékű és szerethető fürdőt építünk, amelynek célközönsége a környék és a tágabb régiónk lakossága. Bár én a termálfürdő vezetője vagyok, tisztában vagyok azzal, hogy manapság egy termálfürdő önmagában még nem igazi vonzerő. Azonban itt van Bábolna lovas múltja: a ménesbirtok, a lóversenyek és a csikótelep, ami igazán egyedi, ez kiegészülve a termálfürdő melletti héthektáros új szabadidőpark számos sportolási és kikapcsolódási lehetőségével már igencsak vonzó célponttá teszi a települést akár egy hosszú hétvége eltöltésére is. Visszatérve a fürdőhöz, így nem egy csúszda-parkkal tűzdelt élményfürdőt, hanem a termál- és gyógyvízre épülő, minőségi wellness-szolgáltatásokat nyújtó, emberi léptékű fürdőt képzeltünk el – hogy ez mennyire sikerült, azt július 1-jétől a vendégek is megtapasztalhatják.

− Milyen szolgáltatásai lesznek a fürdőnek?

− Egyelőre úgy tűnik, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet eltörlését követően már úgy tudunk nyitni, hogy – apróbb korlátozások mellett – a legtöbb szolgáltatásunk igénybe vehető lesz. Így a három téli-nyári termál- és gyógymedence mellett a strandon 200 négyzetméteres medencével, gyermekpancsolóval és spray-parkkal, bent pedig szaunával és gőzkabinnal is várjuk majd a vendégeket. Természetesen étterem, kávézó és a strand területén büfé is lesz, talán egyedül a masszázsszolgáltatásokkal várunk még.

A legmodernebb eszközök

− Apropó korlátozások. Hogy élték meg a koronavírus-járványt?

− Márciusban, a járvány kezdetén nehezen, hiszen már korábban szerettünk volna megnyitni, így viszont minden leállt az engedélyeztetésektől kezdve a beszerzésekig. Ugyanakkor most, hogy végre megnyithatunk, látom, igaz a mondás, hogy minden rosszban van valami jó. Hiszen új, szinte „steril” fürdőként indulunk, ahol hatalmas terület áll a vendégeink rendelkezésére, a fürdő pedig a legmodernebb eszközökkel van felszerelve. Így minden adott ahhoz, hogy biztonságos, higiénikus szolgáltatásokat nyújtsunk. Természetesen mi extra higiénés szabályokkal készülünk, de a vendégeinktől is kérjük a felelős magatartást és a védőtávolság betartását. Mivel akár két hét alatt is történhetnek változások ezekben a szabályokban, ezért kérjük, hogy indulás előtt tájékozódjanak az elérhető szolgáltatásainkról, a házirendünkről weboldalunkon a babolnafurdo.hu, illetve a Facebook-oldalunkon.