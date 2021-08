Elég a nyári napfény, vagy inkább pótoljuk a meleg hónapokban is a D-vitamint?

A vitaminok olyan szerves anyagok, amelyek közül sokat csak nehezen vagy egyáltalán nem képes előállítani a szervezetünk, ezért elengedhetetlen az utánpótlásuk. Ez egyrészt a változatos és tápanyagokban gazdag táplálkozással érhető el, másrészt étrend-kiegészítők szedésével. A D-vitamin pedig az egyik legfontosabb vitamin. De mit érdemes tudni róla, és vajon elég csupán a napozásra hagyatkozni az optimális bevitel érdekében? Ennek járunk most utána!

Mi a vitaminok két nagy csoportja?

A vitaminokat két csoportra osztjuk: vannak a zsírban és a vízben oldódó vitaminok. Ezek mindegyike elengedhetetlen a testünk és a szervezetünk zavartalan és egészséges működéséhez, ezért minden nap szükséges a megfelelő mennyiség bevitelükről gondoskodni. Érdemes észben tartani, hogy a zsírban oldódó vitaminokat csak úgy képes hasznosítani a szervezetünk, ha a táplálék, amit fogyasztunk, elegendő zsiradékot tartalmaz. A másik lényeges dolog, hogy az ételek a főzés vagy éppen a párolás miatt sok vitamint veszítenek, ezért fontos, hogy hetente többször fogyasszunk nyers zöldségeket és gyümölcsöt is.

Miért olyan fontosak számunkra a vitaminok?

Az elmúlt 100 évben egyre nagyobb figyelmet szenteltek a vitaminoknak, amelyek ma már mindenféle formában kaphatók. Porok és tabletták, de ma már vitaminokkal dúsított vizek és üdítők is elérhetők, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő mennyiséggel egészséges és normális működést biztosítsanak minden szervünknek, azaz a bőrünknek, a csontjainknak, tehát az egész szervezetünknek.

Milyen vitaminokra van szüksége a szervezetnek a megfelelő működéshez?

A vitaminok közül az A-, B-, C-, D-vitaminok a legfontosabbak közé tartoznak.

Az A-vitamin és az előanyaga, a béta-karotin elsősorban a hámsejtek megújulásához, gyorsabb regenerálódásához és gyógyulásához szükséges. Magas antioxidáns tulajdonsággal bír, mindemellett nagyon fontos az egészséges látáshoz is.

A B-vitaminok szintén lényeges szerepet játszanak a hámsejtek gyors gyógyulásában, valamint erősebbé és ellenállóbbá teszik a hajat és a fejbőrt is. De ha ez nem lenne elég, késleltetik az őszülést és az idegrendszerre is nagyon jó hatással vannak.

A C-vitamin, amit szinte mindenki a legjobban ismer, ezzel szemben az immunrendszerünk egészségében játszik fontos szerepet. Segít feszessé tenni a kötőszövetet, és erősebbé teszi a testünket a vírusokkal és baktériumokkal szemben.

A negyedik legfontosabb pedig a D-vitamin, amely segíti a kalcium felszívódását, hogy a csontok rugalmasak és erősek maradjanak. Ehhez azonban más vitaminokkal ellentétben nemcsak az ételekből jutunk hozzá, hanem a Napból is. A D-vitamin kulcsfontosságú a csontritkulás elkerülésében vagy késleltetésében, ezért ha nem is sokat, de néha nem árt egy kis napfényben fürdőzni. Szerencsére a Nap sugarait nem annyira kedvelőknek is van megoldás, ha nem tudnak vagy nem szeretnek olyan D-vitaminban gazdag ételeket fogyasztani, mint például a máj, a hús és a tejtermékek vagy éppen a tojás. Ma már ugyanis számtalan D-vitamin étrend-kiegészítő közül válogathatunk a drogériákban és a gyógyszertárakban is.

Elég napozni, vagy inkább pótoljuk táplálékkiegészítő útján a D-vitamint?

Napjainkban – amikor ennyire erős az UVA és UVB sugárzás – egyértelmű, hogy sokan féltik a bőrük egészségét. A tavaszi napsugarak azonban nem elegendőek egy teljes évre, hogy fedezzék a szükséges D-vitamin mennyiséget, így mindenképp szedjünk étrend-kiegészítőt. Felnőttek esetén 1500-2000 NE a szükséges napi bevitel. A megfelelő és változatos étrend is elengedhetetlen. Napozással pedig naponta 1 órát kéne töltenünk, de ez sajnos egy teljes éven át lehetetlen, ezért is nélkülözhetetlen, hogy étrend-kiegészítő formájában is gondoskodjunk a D-vitamin pótlásáról.

Hogyan figyeljünk a mindennapokban a vitaminpótlásra?

Fogyasszunk minél több zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, túrót és tejet, illetve a halakról sem feledkezzünk meg!

A hangsúly természetesen az egyensúlyon van, illetve azon, hogy hanyagoljuk a dohányzást és az alkoholt, amelyek megnövelhetik a D-vitamin szükségletünket. Együnk minden nap színesen és változatosan, nyáron pedig mértékkel ugyan, de napozzunk egy keveset, és válasszunk egy jó étrend-kiegészítőt is.