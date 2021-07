Egyedülálló szolgáltatás a jövőnk érdekében

Nagy célt tűzött ki maga elé az ország legnagyobb magyar tulajdonú építőanyaggyártó vállalkozása.

Nem kisebb célt tűzött maga elé az ország legnagyobb magyar tulajdonú építőanyaggyártó vállalkozása, minthogy a Hungarocell Zöld Programban éves szinten mintegy tízezer köbméternyit gyűjt vissza az épületek szigetelésénél keletkező kálóból, azaz maradékból.

Változtatni kívánnak azon a régi szokáson, hogy a Hungarocell darabok válogatás nélkül mennek a konténerbe, amit aztán tonnánként 24-25 ezer forintos, mondhatni, borsos áron vesznek át a szeméttelepek. Nem csak az árral van gond, hanem a személettel is: Miért nem próbáljuk meg ezt az egyébként értékes, kiváló hőszigetelő tulajdonságú anyagot újra felhasználni?

A Masterplast a magyarországi építőiparban elsőként vezette be azt az egyedülálló szolgáltatást, miszerint az általa forgalmazott, eladott XPS és EPS anyagok felhasználása során keletkező maradékot (de érhető módon csak a ragasztóval nem szennyezettet) visszagyűjti és újrahasznosítja. Ezzel a programmal gyakorlatilag ők váltak a körforgásos gazdaság hazai úttörőivé. Olyan modellt teremtettek meg, amely segít annak a szemléletnek az elterjesztésében, hogy nem minden szemét, ami annak látszik, hanem adott esetben értékes alapanyag.

A Hungarocell Zöld Programban részt venni azért is érdemes, mert jelképes áron szabadulhatunk meg a kálótól, ráadásul a környezetvédelem nemes ügyéért is teszünk valamit. Nem is keveset! Hiszen, ha leadjuk az Öko-Pontokon párszáz forintos áron megvásárolható, 600 literes zsákokban a maradék szigetelőanyagot, akkor gyakorlatilag a részesei lehetünk egy újra hasznosítással „születő” termék készítésének. Ez pedig nem más, mint az elsőosztályú hőszigetelési tulajdonságokkal bíró Thermobeton.

Nagy előnye a könnyű hőszigetelő anyagokhoz képest, hogy jobb hőcsillapító hatása miatt nyáron az épület felmelegedése ellen is hatékonyan véd. Egy olyan hőszigetelőanyagról van szó, amely régi és új építésű ingatlanok esetében is könnyen, hatékonyan beépíthető. Környezetbarát, benne a gépészeti vezetékek is jól elvezethetőek. Az építkezés helyszínén csak cementet és friss vizet kell hozzá keverni, ám fontos, hogy a keverési ideje nagyjából másfészer hosszabb, mint a hagyományos betonénak. További tippeket a Masterplast országos Öko-Pontjai is adnak a témában, keresse őket bátran!

Komárom-Esztergom megyei Öko-Pontok:

Prenker-Ker Kft.

Telefonszám: +36 20 468 0498

E-mail: [email protected]

Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 140, 2536

+36 33 454 390

www.prenker.hu

Tatai Épfa Kft.

Telefonszám: +36 70 295 8411

E-mail: [email protected]

Tata, Környei út, 2890

+36 34 588 134

www.epfa.hu

Avers Kft.

[email protected]

Tel.: +36 33 362 462

Lábatlan, Rákóczi Ferenc u 286, 2541

+36 33 362 462

www.internetepitoanyag.hu

Nemes Dániel E.V.

Telefonszámok:

+36 20 669 0032

+36 34 444 269

+36 20 364 2041

E-mail: [email protected]

http://www.nemesepitoanyag.hu/

Kisbér, Kossuth Lajos u. 75, 2870