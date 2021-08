Miért jó egy Barista nyílt nap?

Nem vagy biztos benne, hogy a megfelelő iskolát választottad? Ne aggódj, erre való a nyílt nap!

Sokan azt gondolják, hogy ilyen opció csupán a középiskola választásnál létezik. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy például ha szakmát szeretnénk választani, vagy váltani felnőtt fejjel, akkor erre nincs lehetőség. Nos, felnőttképzésben is van ilyen. Ha például barista tanfolyamra jelentkeznél, menj el egyszer egy nyílt napra a Bestmixer iskolához!

Nézzük meg, milyen is egy nyílt nap a Bestmixernél?

Általában az időpontokat tekintve igen rugalmas, hiszen mindig hirdetnek délelőtti, késő délutáni és hétvégi időpontokat is, gondolva azokra a felnőttekre is, akik dolgoznak nap közben. A Bestmixer facebook oldalán, az eseményeknél vannak feltüntetve az időpontok és a helyszínek. Mivel az iskola minden nagyvárosban megtalálható, ezért biztosan megtalálod a hozzád legközelebbi helyszínt. Az is plusz pont, hogy időben ki vannak írva az időpontotok, 3 héttel ez esemény előtt, ezért elég idő van arra, hogy megszervezd, hogy ott tudj lenni.

A barista nyílt nap bevezetés

Általában a létszám 10-12 fő között van egy nyílt napon, mondhatni, mindig kellemes, családias hangulatban zajlik. Először is, hogy oldódjon egy kicsit a hangulat, mindenki bemutatkozik, elmondja miért van ott és mi az ami érdekli. Az előadó maga a barista oktató, illetve van, hogy van mellette egy kedves kolléga is, aki először részletesen bemutatja nekünk az iskolát. Elmondja, hogy mióta foglalkoznak a barista képzéssel, melyik városokban vannak az iskolák, hogy milyen barista tanfolyam típusok közül lehet választani és elmeséli az oktatás menetét, illetve a vizsgaszervezés rendjét. Tehát már tőle teljes körű leírást kapunk a barista tanfolam.

Amikor már kávét is készítünk

Természetesen nem csupán egy előadásról van szó, amikor a Bestmixer barista nyílt napra látogatunk. És lássuk be, sokan nem is azt várjuk, hogy órákig beszélgessünk a kávéról. Reménykedünk, hogy valami történni is fog. És történik is. Mondjuk úgy, ez egy igen interaktív bemutató, ahol a résztvevőket is „megdolgoztatják”. Mit is jelent ez? Az oktató bemutatja nekünk, hogy milyen gépeket és eszközöket fogunk használni a barista tanfolyamon, sőt, nagyjából elmagyarázza a működésüket is. Hogy miért van erre szükség? Azért, mert ezután minden résztvevőnek kell csinálnia valamit. Például kávét őrölni, tömöríteni, espressot készíteni, tejet gőzölni, cappuccinot készíteni, stb. De előkerül más is, hiszen manapság egy jó barista nemcsak az espresso technológiát ismeri, tudni kell használnia a különböző alternatív kávékészítési eszközöket is, mint például a V 60, vagy az AeroPress, így ezeket az eszközöket is megvizsgáljuk, és italokat is készítünk vele. Szóval tennivaló és felfedezni való lesz bőven, sokszor azt érezzük a 3 óra is kevés. A hangulat remek, a kávék isteniek, az előadók profik és kedvesek. Kell ennél több? Engem abszolút meggyőzött, biztosan nem mennék máshova barista tanfolyamra.

A barista nyílt nap lezárása

Amikor „sajnos” vége az előadásnak, és jól bekávéztunk , mindenki elkészítette a kedvenc kávéitalát, még lecsücsülünk egy utolsó beszélgetésre. Megbeszéljük az esetleges kérdéseket, akár szakmai, akár barista tanfolyammal kapcsolatos kérdés legyen, mindenre választ kapunk. Nos, nem nagyon volt kedve hazamenni senkinek, és ebben ez a jó. Érdemes elmenni, megnézni, kipróbálni, nem fogsz csalódni! És aztán irány a Bestmixer barista tanfolyam!

