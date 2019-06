Az óvoda után jöhet az iskola felújítása Szomoron

Nagy Györggyel, a település polgármesterével beszélgetünk – aki immár harminc éve vezeti a települést – az elmúlt öt év eredményeiről és a jövőbeli tervekről.

Milyen jelentős beruházások történtek az elmúlt esztendőkben?

Talán a legjelentősebb az óvoda felújítása volt, amely TOP-os pályázat segítségével valósult meg. A beruházásnak köszönhetően, amely csaknem nyolcvanmillió forintba került, az óvoda energetikai és kényelmi szempontból is korszerű lett. Jól haladunk az árkok rendbe tételével, amelyeket a nagy esőzések korábban teljesen tönkretettek. Megnyugtató, hogy erre a célra még van egy negyvenmillió forint értékű megnyert pályázatunk. A munkákat már az idén szeretnénk elkezdeni, de át fog csúszni a beruházás a következő évre is.

A járdák is zömében megújultak, megújulnak. Már csak egy olyan utcánk lesz, ahol a járda felújításra vár – ez a szakasz a Közút tulajdonában van –, de a Magyar Falu Program keretében reméljük, hogy ez a szakasz is elkészülhet. Jelentős volt még a közösségi ház elkészülte is, a régi kultúrház nyert új külsőt, így már kisebb rendezvényeket tud fogadni. A nagyobb rendezvényeinket a sportcsarnokban szoktuk tartani, amit szintén ebben az időszakban újítottunk fel.

A falu központja ugyancsak megszépült. A közösségi ház előtt magaságyásokat alakítottunk ki civil összefogással, és parkosításokat is végeztünk. Meghatározó volt a Kálvária Domb felújítása a Kakukk-hegyen. Őseink több mint száz éve építettek ide egy kis sziklakápolnát, amelyet eredeti állapotába visszaállítottunk. Régóta igény volt egy ravatalozó megépítésére a temetőben, mivel a temetőkápolnánk műemlék és kicsi. Nagy örömünkre ezt is sikerült megoldanunk és most már méltó helyen búcsúzhatunk lakótársainktól, szeretteinktől.

Büszkék a civil szervezetekre

Nagy György arról is beszélt, hálás a civil szervezeteknek és az itt élőknek, hiszen nem volt olyan beruházása, ahol ne találták volna meg a helyieket, akik örömmel segítettek a munkában. Szomor német nemzetiségi település, a hagyományápolás kiválóan működik. A Somorer Tanzgruppe idén ismét az Europeade folkfesztiválon röpíti a világba a település hírnevét. A német nemzetiségi önkormányzat is sok rendezvényt szervez együtt az önkormányzattal. A település vezetője örömmel beszélt arról, a fiatalokon is egyre inkább látszik, hogy igyekeznek felkarolni a hagyományok ápolását. A Kakukkhegyi Néptánccsoport és a kezdetben a Somorer Tanz­gruppet megalapító felnőtt táncosok is rendszeresen színesítik a település rendezvényeit. A környező településekkel, Gyermellyel, Tarjánnal, Héreggel és Bajnával is példaértékű a viszony, a településvezetők gyakran találkoznak, odafigyelnek egymásra.

Ebben a ciklusban új helyre költözött az önkormányzati hivatal…

Egy kedvező vételi lehetőség után döntöttünk úgy, hogy megvásároljuk a Szabadság téren található irodaházat, itt kulturáltabb, kényelmes környezetben dolgozhatunk. A régi községház egyelőre irattárként funkcionál, valamint a családsegítő működik benne. A következő ciklusban szeretnénk szolgáltató házat létrehozni itt, ahol kisebb vállalkozások, irodák működnének.

Melyek a következő időszak tervei?

Az első világháborús emlékművet már rendbe hoztuk, ebben az esztendőben folytatjuk a második világháborússal. Hamarosan köztéri szobraink, és a településünkön lévő kőkeresztek felújításra is sor kerül. Ez utóbbiak a gyermelyi dombon, illetve a templom előtt találhatóak. Van egy Szent Vendel szobrunk is, amely nagyon rossz állapotban van, pályázati pénzből viszont lesz lehetőség a renoválásra. Vannak még olyan középületeink, amelyekkel foglalkozni kéne, de a következő időszakban főként az iskolára kell a figyelmet fordítani. Belül a kornak megfelelő az intézmény, de a külső képét és a tetőt rendezni kell. – Szerencsés ember vagyok, mert olyan képviselőim és munkatársaim vannak, akikre mindig számíthatok – fejezte be az interjút a polgármester.