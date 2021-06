Antibakteriális takaró kisbabáknak fleece anyagból

Nincs is nagyobb öröm egy kisbaba születésénél. Az csak természetes, hogy mindenből a legjobbat vásároljuk meg a gyermekünknek.

A babaruhák kiválasztásánál is arra törekszünk, hogy az anyag antibakteriális és hipoallergén legyen, hiszen az újszülötteknek és a csecsemőknek még nagyon érzékeny a bőrük, ezért is van szükségük a legjobb anyagokból készült ruházatra, az otthoni ágyában, a babakocsijában használt minőségi takarókra. Mi is varrhatunk a kicsinek takarót, vánkost és babaholmit, mégpedig fleece anyagból. Mutatjuk is, miért ezt az anyagot válasszuk!

A fleece anyag pozitív jellemzői

A fleece anyagot, wellsoft gyapjúnak is nevezik, és ez már sokat elárul az anyagról. Egyik jellemzője a hihetetlen puhasága, amely tulajdonságát a gyerekek is nagyon szeretik. A fleece anyag további sajátossága, hogy könnyű a súlya, hipoallergén, rugalmas, antibakteriális, sokféle színben és mintázatban elérhető a textil – és méteráru üzletekben és mosás után nagyon gyorsan szárad.

Miért jó a kisbabák számára, ha egy anyag hipoallergén? Egy ilyen anyag nem okoz allergiás reakciót. Az anyag jól lélegzik, nem lesz nedves, ami viszont a poratkák melegágya. A hipoallergén szövetek nem okoznak irritációt és semmilyen vegyi anyagot nem tartalmaznak, ezért is javasolt az érzékeny bőrű csecsemők számára ebből a textilből takarót készíteni.

A fleece anyag nagyon jól tartja a hőt, már csak ezért is az egyik legjobb anyag gyerektakarók készítésére. Ha egy wellsoft gyapjútakaróval takarjuk be a babakocsiban fekvő gyermekünket, biztosak lehetünk benne, hogy a baba nemhogy fázni és megfázni nem fog, de maximális kényelmet is biztosítunk számára.

Amikor nagyobb lesz a gyermekünk, akkor is hasznos lehet egy színes, puha fleece szövetből varrt takaró, akár sétálni megyünk a gyermekünkkel a közeli parkba, akár a kertben terítjük le a takarót, hogy a csemeténk azon játsszon. Egy ilyen gyapjútakarón élvezet a játék, a szülőkkel eltöltött idő. A gyermek érzékeny bőrét védjük egy ilyen hipoallargén takaróval, mindeközben kényelmet biztosítunk számára, és még az érdeklődését is fenntarthatjuk, amennyiben egy mintás, színes fleece anyagból varrtunk neki takarót, plédet.

Mivel a fleece anyag antibakteriális és hipoallergén jellemzőkel is bír, így bábokat, plüss figurákat is varrhatunk gyermekünknek. Elkészíthetjük a kedvenc meseszereplőjét és nem kell rettegnünk, hogy a gyermek allergiás lesz az elkészült plüssfigurától.

Mi készülhet még ebből az anyagból?

Kisbabánk és az egész család számára varrhatunk fleece anyagból takarót, de az anyag tökéletes vánkosok, és melegebb, őszi-téli holmik varrására is, mint sapka, sál, kesztyű és pulóverek. Remek wellsoft gyapjú anyagok között válogathatunk, ha a Bubulakovo oldalra kattintunk. Nézzünk körül a webáruházban, mert kisbabánk számára más szövetet is találhatunk.