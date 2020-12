A Vodafone újabb nagyvárosokba viszi el az 5G-t

Az elmúlt hónapokban több jelentős fejlesztést és intézkedést jelentett be a Vodafone Magyarország – ennek apropóján dr. Budai J. Gergővel, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnökével és az újonnan megalakult Vodafone leányvállalat, a Vantage Towers vezérigazgatójával beszélgettünk. Szó esett egyebek mellett országos 5G hálózatfejlesztésről, fenntarthatóságról, a jövő évi tervekről és nem utolsósorban a novemberben elindult Vantage Towers Magyarországról is.

Több mint egy éve indította el a Vodafone hazánk első kereskedelmi 5G szolgáltatását. Mi történt azóta, hol tart ma Magyarországon az 5G?

2019 őszén a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként indítottuk el Budapest belvárosában az ország első, mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatást, amit azóta is folyamatosan fejlesztünk. Az elmúlt kicsit több mint egy évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a hazai 5G – mindent megtettünk, hogy a világjárvány ne befolyásolja hálózatunk fejlesztését. Márciusban közel 39 milliárd forint értékben vásároltunk újabb frekvenciákat az NMHH aukcióján, aminek köszönhetően további városokban tudtuk bevezetni és fejleszteni 5G szolgáltatásunkat. Eddig ott tartottunk, hogy Budapest több részén és Siófokon tudtunk lefedettséget biztosítani, most pedig újabb nagyvárosokba, így Székesfehérvárra és Miskolcra visszük el az 5G elképesztő képességeit, illetve a BME-nek oktatási és K+F célokra egy zárt 5G hálózatot biztosítunk szintén Budapesten, a Rákóczi híd és a Szabadsági híd közötti campus területén.

Ha már az oktatást említette, a koronavírus-járvány első és második hullámában is több, az oktatást segítő újítást vezetett be a Vodafone. Kifejtené, hogy pontosan milyen intézkedéseket hoztak?

A veszélyhelyzet elrendelése óta kiemelten fontos számunkra, hogy minden tőlünk telhető eszközzel segítsük a lakosságot ebben a példátlan helyzetben. Különösen fontos volt a pedagógusok és diákok támogatása, hiszen többségüknek komoly kihívást jelent a digitális oktatásra való átállás. Március óta több, az iskolákat segítő terméket vezettünk be, ilyen például a digitális tanterem megoldásunk vagy a hőkamerás megoldásaink, illetve különböző digitális oktatást segítő honlapokat és applikációt tettünk adatforgalom használata nélkül elérhetővé. A november végi kormányrendelet értelmében pedig minden, digitális oktatásban érintett ügyfelük számára biztosítottuk az ingyenes internet-hozzáférést, aminek igénylési időszakát nemrég további egy hónappal meghosszabbítottuk.

A Vodafone Csoport júliusban egy új leányvállalat indulását jelentette be. Hogyan érinti ez a hazai piacot, hol tart most ez a folyamat?

A hatékonyabb eszközhasznosítás és a fenntarthatóság érdekében az anyavállalatunk úgy döntött, hogy önálló cégekbe szervezi ki az európai leányvállalatainál működő passzív bázisállomás-elemeket. Ez azt jelenti, hogy a Vodafone tornyait és az ahhoz kapcsolódó passzív eszközöket a Vantage Towers néven megalakult torony-infrastruktúra vállalata veszi át.

Ha jól értem, akkor ez nem csak a Vodafone Magyarországot érintő változás?

Valóban, ez egy Európa-szintű kezdeményezés, amihez a Vodafone Magyarország is csatlakozik. Ez összesen kilenc ország mintegy 68 ezer bázisállomását érinti, amelyből 2020. november 1-jétől a Vantage Towers Zrt. Magyarországon felel hozzávetőlegesen 2 ezer bázisállomásért.

Mit jelent ez a gyakorlatban, mit éreznek ebből a fogyasztók?

A korszerű mobil infrastruktúra – például az 5G – kiépítése lehetővé teszi olyan új technológiák széles körű elterjedését például az oktatás, a közlekedés, a mezőgazdaság, vagy akár az egészségügy területén, amik nemcsak technológiai, de gazdasági hatásuk miatt is új korszakot nyithatnak Magyarországon. Mindehhez elengedhetetlen az erőforrások optimalizálása, a hálózatmegosztási konstrukciók elterjedése, amikből a nap végén természetesen az ügyfelek is profitálnak. A Vantage Towers Magyarország megalakulása hazánkban is támogatja ezen hálózatmegosztási konstrukciók elterjedését, annak érdekében, hogy más szektorok is igénybe vehessék mobilhálózati infrastruktúránkat.

A technológiai fejlődés mellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mindezt környezetkímélő módon építsük fel, ezért külön öröm számomra, hogy november elejétől a magyarországi bázisállomásaink energiaigényét teljes egészében megújuló energiaforrásokból fedezzük.