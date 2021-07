A prémium kávé és a kávé élvezete szorosan összekapcsolódik

Azt mindenki belátja, hogy a kedvenc ételünk csak akkor lesz élvezetes, ha az magas minőséget képvisel. Két ételt lehet ugyanúgy hívni, de nem biztos, hogy ugyanolyan ízletes is lesz mindkettő. Nincs ez másként a kávé esetében sem.

Prémium minőséget nem mindenhol kapunk, de ha jól megválasztjuk a helyet, ahonnan a kávénkat beszerezzük, akkor nem kell majd csalódnunk. Honnan tudjuk, hogy egy kávé prémium minőségű? Mire figyeljünk, és milyen kávéfőzővel készíthetünk minőségi kávét? Mutatjuk a válaszokat!

Informálódjunk kávévásárlás előtt

A minőséget meg kell fizetni, legyen bármiről is szó. Senki sem gondolhatja, hogy a minőség, olcsó. Ha valami nagyon pénztárca kímélő, akkor pedig ne várjunk el magas szintet, minőséget, az adott termékkel kapcsolatban. A kávé minőségét már az első lépések meghatározzák. Sok esetben a kávé csomagolásáról szerezhetünk információkat. Egyes esetekben még azt is ráírják a kávézacskóra, hogy a kávészemeket kézzel szüretelték. Arról is kaphatunk információkat, hogy az a bizonyos, csomagban található kávébab honnan, melyik országból származik.

Ha kávébabot vásárolunk, ha minőségi kávé vásárlás szerepel a céljaink között, akkor az is előnyös a csomagolással kapcsolatban, ha az légmentesen visszazárható. Egyszerre lehetőleg csak annyi kávét őröljünk meg, amit el is fogyasztunk, mert hiszen minél többet „áll” a kávé a zacskóban, annál többet veszít az aromájából. Ez fokozottabban érvényes, ha a darált kávét műanyag vagy más tartóban tároljuk és nem a légmentesen zárható eredeti csomagolásában hagyjuk.

A kávé csomagolásán az is fel van tüntetve, hogy milyen az adott kávé. Savas, édes, gyümölcsös, koffeines, koffeinmentes. Sok esetben még arról is kapunk információkat, hogy az adott kávét milyen kávéfőzőgéppel a legjobb elkészíteni. Ilyen kávéfőző lehet a French press kávéfőző is.

A Frech press kávéfőzőt sokan kedvelik

Mit vegyünk figyelembe, amikor kávéfőzőt vásárolunk? A kávéfőző paletta színes és széles, így találkozhatunk drágább és olcsóbb kategóriájú kávéfőzővel is. A költségvetésünk határozhatja meg, hogy mi, melyik mellett döntünk.

Kávéfőzőgép vásárlásnál fókuszba kerülhet az adott gép kapacitása. Kétszemélyes háztartásba teljesen fölösleges egy nagy kapacitású gép, fordítva viszont sok bosszúságot okozhat, ha többen is élünk egy háztartásban és reggel 2-3 adag kávét kell lefőznünk, mivel csak egy kisebb gépet vásároltunk.

A márka, garancia a minőségre, így érdemes kicsit többet áldozni a kávéfőzőgépre. Választhatunk egyszerűbb kávéfőzőt, de a több funkcióval ellátott kávéfőzőgép mellett is dönthetünk. Napjainkban, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a French press kávéfőző. A French press kávé gazdag, ízletes világa sok embert ejt rabul.