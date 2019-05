A legkisebb tavacska közelében fejlődött Vérteskethely

A Császár és Kisbér között fekvő községen sokan csak átautóznak, és nem is sejtik, hogy itt van megyénk talán legkisebb tava. Sokan és sokat tettek azért, hogy környéke is szép legyen. A helybéliek szorgalmának és összefogásának köszönhetően a település is sokat fejlődött.

Az öt éve megválasztott képviselők, Márkus Róbertné, Egri László, Répási Balázs és Varga Béla – a polgármesterrel, Tóth Jánossal együtt –, mindenek előtt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a ciklus végéig az összes önkormányzati utat felújíttassák. Ez a tervük csaknem teljes egészében megvalósult.

Gyakorlatilag nemcsak a Petőfi, a Táncsics és a Rákóczi utcák úttestei újultak meg, hanem az Ady alsó része is, továbbá a református-evangélikus és a katolikus temetők közötti átjárót is pormentesíttetni tudták. Ez utóbbi mellett autóparkolókat is kialakítottak. Ezen beruházások csaknem 40 milliónyi fedezetét pályázati pénzekből és a közös kasszából együtt biztosították.

Az utóbbi években több mint ezer folyóméternyi járdát is megújítottak. A faluközpontban térköveket raktak le, a Petőfi utca 3/4-én pedig betonból öntötték ki a gyalogosok útvonalát, és a Kossuth utcában is egy 300 méteres szakaszon. Mindezt a közmunkaprogram keretében, jelentős önerő biztosításával. Természetesen csak a szennyvízhálózat kiépítése után, amit három évvel ezelőtt fejeztek be a kivitelezők.

Megújult az összes közintézmény

Történelmileg itt is úgy alakult, hogy a faluközpontban egymáshoz közel építették fel a templomot, a községházát, a paplakot és a gyermekintézményeket, továbbá a kulturális központot, vagyis a művelődési házat. Csak a kocsma van kissé távolabb. Legalábbis jelenleg. Tény, hogy mindegyiket felújították az utóbbi néhány évben. A katolikus templomot is, amit a győri püspök szentelt újjá. Az ezt követő ünnepséget is a művelődési házba szervezték, ahol gyakran tartják összejöveteleiket a civil szervezetek. Ezek működését az önkormányzat már évek óta hasonló nagyságrendben segíti. Többnyire 100-100 ezer forintot kapott eddig az önkéntes tűzoltó egyesület, a Vérteskethelyért Alapítvány és a polgárőrök egyesülete. A támogatást – más forrásokból is kiegészítve – mindegyik „csapat” hasznosan használta fel. Ha új szervezet alakulna, természetesen őket is segítenék lehetőségeikhez mérten.

Feltétlenül szólni kell arról is, hogy ezen fél évtized alatt szintén „újjászülettek” az önkormányzati intézmények. Az óvodát három ütemben újították fel. Először a csaknem ötvenéves, régi, szabadtéri játékokat cserélték újakra, melyek azóta is népszerűek a kicsik körében. Később 12 kilowattnyi napelemet szereltettek az intézmény tetejére, mely megtermeli a megfelelő mennyiségű energiát az elektromos kazán számára, amiből a hő új vezetékeken át jut el az új radiátorokig, amiket csupán néhány hónapja szereltek fel. Csak ezen utóbbi munkálatok összege meghaladta a 12 millió forintot, de ebből csupán egyetlen egyet kellett a közös kasszából biztosítani, a többit pályázaton nyerték.

A gyermekintézménnyel közös udvarban lévő orvosi- és fogorvosi rendelőt is sikerült felújítani csaknem tízmillióból, míg a gyógyítást segítő korszerű műszerekre kilencmilliót költöttek. A főút másik oldalán található művelődési házat még 2015-ben tették rendbe. Akkor végezték el az ingatlan utólagos szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtéskorszerűsítést, amire 15 millió forintot költöttek.

Az épületen belül működő könyvtárba új polcokat, asztalokat és székeket vásároltak, továbbá itt alakították ki az úgynevezett „digitális jólét pontot”, aminek használatához kaptak három laptopot, két tabletet, két mobiltelefont és egy kivetítőt is. A döntéshozók figyelme kiterjedt a polgármesteri hivatalra is, aminek megtörtént az utólagos szigetelése, tetőzetének felújítása, amire napelemek kerültek. Mindezt abból a tízmillióból fedezték, amit azért kaptak, mert takarékosan, adósság felhalmozása nélkül gazdálkodtak. Ám nemcsak az élőkre gondoltak a község vezetői, hanem a holtakra is, ezért egymillió forintból felújították a ravatalozót is, mert vallják, hogy múlton épül a jelen, és az emlékezeten.