A kölcsön nem ördögtől való, de körültekintés szükséges!

A hitelpiac csúcsokat döntöget, a személyi kölcsönök pedig valódi virágkorukat élik. A várakozások szerint továbbra is jelen lesz a hitelek iránti élénk érdeklődés, ugyanis jelentős a tér a további hitelkihelyezésre.

A hitelpiac termékei esetében a kamatok különböző mértékben változhatnak; a lakáshitelek esetében szinte borítékolható bizonyos mértékű emelés, ugyanis ezekre a hitelekre fokozottan hat a monetáris politika, a személyi kölcsönök esetében viszont megmaradhatnak a kifejezetten kedvező hitelmutatók. Nem véletlen, hogy a lakáscélú személyi kölcsönök egyre gyakoribbak, ráadásul a babaváró hitelek kiszorító hatása is egyre inkább érezhető.

A személyi kölcsönök kihelyezése nagyjából 740 milliárd forintra rúg, ami 40 százalékot megközelítő éves növekedést jelent. A nyári hónapok újabb lökést adhatnak a személyi kölcsönök piacának, hiszen felpörög a klímaberendezések piaca, a kánikulában sorra mondják fel a szolgálatot az elöregedő hűtőszekrények, de ebben az időszakban újítjuk fel a lakásainkat és használt gépkocsit is ilyenkor vásárlunk legszívesebben. Sőt, a nagy családi események is ekkortájt zajlanak és persze a kölcsönből finanszírozott nyaralások is a nyári hónapokra tehetők…

Mekkora összegre van szükségünk?

A személyi kölcsönök igencsak vonzó feltételeket kínálnak, ami sokakat felelőtlen költekezésre ösztönözhet. Ezek esetében nincs szükség ingatlanfedezetre, az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően pedig alacsony THM-et tudhatunk magunkénak. Ennek ellenére alapos megfontolásra van szükség, mekkora összegért folyamodunk és azt milyen törlesztőrészletekben szeretnénk visszafizetni.

Érdemes mérlegre tenni a rendszeres bevételeinket és kiadásainkat, illetve számolni kell az alkalmi költésekkel is. Arra is számítani kell, hogy váratlan kiadások is jelentkezhetnek, amelyek kellő előrelátás hiányában akár a fizetőképességünket is veszélyeztethetik. Érdemes úgy kalkulálni, hogy egy-egy váratlan kiadás ne okozhasson különösebb gondot, hiszen a prolongációs díj rendszerint komoly összeget jelent.

Érdemes tudni, hogy jogszabályi korlátozás vonatkozik a rendszeres havi jövedelem terhelhetőségére; egy átlagos jövedelemmel rendelkező adós a jövedelme 50 százalékát fordíthatja törlesztésre, ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez már extrém terhet jelenthet a család számára. Nem véletlen, hogy a bankok és hitelintézetek is ennél kisebb fokú terhelést javasolnak.

Amiért a személyi kölcsönöket szeretjük…

A személyi kölcsönök rendeltetésszerű és megfontolt felhasználás mellett nagy segítséget jelentenek az ideiglenes anyagi problémák kiküszöbölésében. Mivel ingatlanfedezet nélkül igényelhetők, sokak számára akár többéves futamidős konstrukcióban is vonzók.

Mások pedig a kisösszegű kölcsönöket preferálják, amelyek akár „azonnali” folyósítást tesznek lehetővé. A Minikölcsön expressz szolgáltatással, külön díj ellenében akár 1 órán belüli folyósítást biztosít, amit a gyors és kényelmes online igénylés tesz lehetővé videóazonosítással, elektronikus aláírással és bankszámlamegosztó funkcióval.

Már a bankok is akcióznak!

A személyi kölcsönök esetében is találkozhatunk akciós ajánlatokkal. Sok ilyen konstrukció valóban előnyös választást jelent, néhány esetben viszont gyanakvásra lehet okunk. Meg kell győződnünk róla, hogy az akció a futamidő egészére vonatkozik-e, illetve milyen feltételekkel érvényes ránk nézve, képesek vagyunk-e teljesíteni a feltételeit. Ha kellő körültekintéssel járunk el, egy-egy akciós ajánlat akár jelentős kamatcsökkenést jelenthet.