A kender titkos fegyvere: CBD

A kannabiszról számos tévhit kering világszerte. Bódító hatóanyaga a THC, mely a legtöbb félreértést szüli. Akad azonban egy másik hatóanyag, a talán kevéssé ismert CBD, mely egy ártalmatlan, ám számos egészségügyi előnyt rejtő összetevő.

Mi is az a CBD?

A CBD a kenderben vagyis kannabiszban megtalálható egyik fő hatóanyag. Önálló hasznosítása viszonylag újkeletű, hiszen nemrég fedeztek fel néhány CBD-dús kannabisz fajt Észak-Amerikában. Ez a hatóanyag, másik nevén a kannabidiol, a kannabisz növény egy nem bódító hatású összetevője, melynek gyógyító, illetve terápiás potenciálja óriási.

Az orvostudomány szempontjából elsősorban krónikus fájdalom, rákos megbetegedések esetén, cukorbetegség vagy reumás ízületi gyulladás problémáinak kezelésére, tünetenyhítésére használható. A mindennapokban azonban sokkal inkább a piszchés gondok, mint pl. stressz, szorongás, esetleg pánikbetegség tüneteinek enyhítésére szolgál. A CBD természetes nyugtató hatása rendkívül előnyös hatással van az idegrendszerünkre.

A különböző laboratóriumi kísérletek elkezdtek foglalkozni a CBD-alapú kannabisz terápiákkal. Ezen tudományos vizsgálatok, továbbá a CBD-ben gazdag kannabisz olajok és kapszulák megjelenése a piacon nagyban megváltoztatták a növény és származékainak nemzetközi megítélését. A kérdés már nem az, hogy működik-e, hanem, hogy hogyan használhatjuk ki leginkább előnyeit. A kenderből készült olajok már hazánkban is elérhetők, elég csak ellátogatnunk a www.cbdcibdol.hu weboldalra.

Milyen formában alkalmazzuk?

Ha a kannabisz, ezzel együtt a CBD beviteléről van szó, a legfontosabb feladat az optimális dózis biztosítása az adott kívánt időtartamra, elkerülve minden nemkívánatos mellékhatást. A növény virágai vaporizálhatók/inhalálhatók, ám hétköznapi felhasználásra az olaj vagy a kapszula formátum a legpraktikusabb.

A kapszulák alkalmazása értelemszerűen szájon át történik, ám a koncentrátumokat tartalmazó olajok esetén talán nem árt kicsit oszlatni a homályt. Eleve fontos tudnivaló, hogy a CBD tartalmú termékek hatása és annak időtartama nagyban függ egyrészt a dózistól, másrészt a beadás módjától.

A CBD-dús kannabisz olaj termékeket cseppenthetjük a nyelvünk alá, de akár simán le is nyelhetjük azt, a lényeg az orális bevitel. Egyes készítmények helyi alkalmazásra is alkalmasak lehetnek, mint pl. krémek, balzsamok, tapasz stb. A kannabisz olajat szintén lehetséges párologtatóval is a szervezetbe juttatni. Ebben az esetben a hatás szinte azonnali, egy két percen belül érezhető és 1-2 óráig ki is tart. A szájon át bejuttatott kannabisz olaj később kezdi kifejteni hatását, ehhez 30-90 percre is szükséges lehet, ám cserébe akár 4 órán át is kifejtheti jótékony hatásait.

Mennyit használjak?

A CBD dózis pár milligramtól, több százig terjedhet. Erre is igaz az örök bölcsesség, mely szerint először érdemes kisebb dózisokkal kezdeni és megvárni, hogyan reagál rá szervezetünk. És bár túladagolni nem tudjuk, ahogy káros mellékhatásai sem ismertek, a „kevesebb néha több” szabály alapján egy közepes adag CBD sokkal többet segíthet a terápia során, mint egy jelentősebb dózis.