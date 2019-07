A Continentalnál a célunk a balesetmentes jövő elérése, ezen dolgozunk minden nap

A hazánkban már közel 30 éve jelen lévő, a mobilitás ökoszisztémáját alakító Continental vállalat már tíz lokációban végez gyártó, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Magyarországon, ezáltal is hozzájárulva a közlekedés biztonságosabbá és tisztává tételéhez.

Tavaly egy Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központot nyitottak Budapesten, legújabb, zöldmezős beruházásuk keretében Debrecenben épül elektronikai okosgyáruk. A munkavállalók hazánk mellett Németországtól az ázsiai országokon keresztül az Egyesült Államokig a világ 60 országában próbálhatják ki tudásukat. A német technológiai cég 245.000 munkatársa a lehető legkorszerűbb technológiákkal és eszközökkel végzi a munkáját, a gyártásból kikerülő termékek, illetve a fejlesztési területen elkészülő szoftverek és szolgáltatások pedig a Continentalnál tetten érhető folyamatos innovációról tanúskodnak.

A vállalat a munkafeltételeket illetően is halad a korral, hiszen – a feladatoktól függően – rugalmas az időbeosztás, és lehetőség van az otthonról végzett távmunkára is. A versenyképes kompenzációs csomagnak és a béren kívüli juttatásoknak is köszönhetően megbecsülve érzik magukat a munkatársak, a Continental nemzetközileg is elismert stabilitása és kiszámíthatósága pedig tovább növeli a biztonságérzetüket és a vállalat iránt tanúsított elkötelezettségüket. Röviden összefoglalva ezt szűrhetjük le a vállalat munkatársaival készített interjúkból, amelyek közül az egyiket most megosztjuk olvasóinkkal.

Darai Balázs 2017 óta először értékesítési tanácsadó munkatársként, jelenleg pedig értékesítési csoportvezetőként azon dolgozik munkatársaival, hogy minél több Continental és a Continental csoporthoz tartozó abroncsot értékesítsenek kiskereskedő partnereiknek és rajtuk keresztül a végfelhasználóknak.

Miért döntött úgy, hogy csatlakozik a Continental csapatához?

2017 júliusában csatlakoztam a budaörsi csapathoz, azaz a Continental Hungaria Kft-hez. A Continentalnál a célkitűzésünk a Vision Zero koncepció, azaz, hogy rövid időn belül nullára csökkentsük a közúti balesetek számát, tényleg meghatározza napi szinten a munkánkat, a gondolkodásmódunkat.

Milyennek látja a Continentalnál, mint nemzetközi vállalatnál a fejlődési és tanulási lehetőségeket?

Nagyon szerencsés vagyok, mert két pozícióváltásom, előléptetésem is volt az elmúlt 2 évben, ezért tapasztalatból mondom, hogy az egyén fejlődését maximálisan támogatja a vállalat. Helyi és nemzetközi szinten is sok lehetőségük van az azonos érdeklődésű kollégáknak kicserélni a gondolataikat, megosztani a tapasztalataikat. A munka és magánélet egyensúlya fontos jellemző az ember életében.

Hogyan látja a munkahelye, és saját részéről ezt a kérdést?

Örülök, hogy a kollégáimmal vidám légkörben tudunk együtt dolgozni, ami miatt a magánéletemre nem nehezedik a munkám súlya, továbbá lehetőségem van rugalmasan

beosztani a munkaidőmet és akár otthonról is tudok dolgozni. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése érdekében a munkavállalónak a lojalitás szűrőjén keresztül célszerű megfogalmaznia az elvárásait, a munkáltatónak pedig a lehetőségeihez és az egyén teljesítményéhez mérten teljesíteni azokat. A cél mindkét fél elégedettsége.

Mennyire könnyű megtalálni a közös hangot a kollégákkal egy ilyen nagy vállalatnál?

Ezt legegyszerűbben a #helloconti-val tudnám bemutatni, ami nem más, mint egy sales csapaton belül kialakult kis bolondozás. Ha valaki elutazik, vagy csak valamilyen érdekes helyről tud készíteni egy szelfit, akkor megosztja a csoporttal és várja a többiek reakcióját, amik általában nagyon viccesek, olykor pikírtek, de mindig azt sugallják, hogy együtt örülünk.

Miért ajánlaná másoknak, hogy a Continentalnál dolgozzanak?

A Continental egy olyan innovatív vállalat, mely nyitott az új ötletekre, elismeri a teljesítményt és folyamatosan fejlődik. A Continental aktuális állásajánlatairól és nyitott pozícióiról ide kattintva tájékozódhat.