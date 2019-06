7 tipp, hogy ne legyen giccses a lakberendezés végeredménye

Talán gondoltál már rá, hogy milyen jól passzolna egy fekete, fényes műbőr kanapé egy aranyozott tapétához, ami elméletben persze jól működik, ám a gyakorlat azért teljesen más.

Lakberendezésnél sokszor esünk abba a csapdába, hogy kitalálunk valamit, ami a képzeletünkben nagyon is megállja a helyét, majd a megvalósítás után szomorúan állapítjuk meg, hogy bizony ezt mégsem kellett volna. Elégedetlenek vagyunk a végeredménnyel, és legfőképpen bosszúsak, hiszen senki sem akar giccses otthonban élni.

Ha valami mégis azzá válik, az nem feltétlen jelenti azt, hogy nincs meg a kellő szépérzékünk, ízlésünk hozzá, egyszerűen lehet, hogy csak benéztük a dolgot. A nagy melléfogásokon túl viszont vannak olyan dolgok, amitől óva intünk mindenkit, hiszen ezek egy otthonba sem valóak. Íme, a mi nagyon szubjektív listánk (így senki ne vegye magára):

1. Ízléstelen tapéta

Egyszer régen divatos volt, majd már nagyon nem, most pedig újra az. Egy megfelelően megválasztott tapéta egész otthonunk alaphangulatát, karakterét képes megváltoztatni. Az, hogy jó vagy rossz irányba, az már csak a választásunkon múlik. Ha belegondolunk régen trendi volt a nagy pálmafás, virágos vagy vízeséses, hegyvonulatos tapéta, ám mára már a tapétadivat is finomodott, ráadásul a kínálat is nagyban gyarapodott, mind mintázat, mind pedig kivitelezés tekintetében.



2. Kínai gagyi

Vannak olyan dolgok, amikre nincs pardon, mégpedig a gagyi kínai dekorációs tárgyakra, úgy, mint a színes, világító szálakból álló lámpára vagy az üveghalra. Nem nagyon tudjuk, hogy ki találta fel ezt a kettőt és a többi nagyon béna, ízléstelen tárgyat, de az biztos, hogy ezeket jó messzire el kell kerülni.

3. Giga nagy legyező a falon

Igen, volt idő, mikor még menőnek számított, ám mára már – főleg ha nem vagy gésa – nincs mit keresnie egy legyezőnek a falon. Inkább giccses, mint trendi, ráadásul ezer más dolog van, amivel vagányul feldobhatsz egy csupaszabb falrészt. Például ott vannak a tapéták…

4. Porcelán béka és balerina

Ha már említettük az üveghalat, nem mehetünk el szó nélkül a nagyszüleink otthonában valószínűleg tetemes mennyiségben fellelhető porcelán béka, balerina, papagáj díszek mellett sem. Egy időben tényleg a jólét és pompa egyik jelképének számított, ha sok porcelán volt a lakásban, de érdemes ezeket mihamarabb összegyűjteni és egy jó mély bőröndbe süllyeszteni majd eltüntetni az egészet a padláson (főleg, ha nem szeretünk semmit kidobni).

5. Művirág

Tudjuk, hogy erről megoszlanak a vélemények, de számunkra a művirág maga a giccs fellegvára. Ebbe a kategóriába tartozik a manapság oly népszerű műfenyő is, illetve minden olyan mű szobanövény, amit otthonunkba viszünk. Vagy legyen, vagy inkább ne legyen semmi, de a műpáfrány és műkaktusz semmi más csak zöld porfogó nekünk.

6. Stílusok keveredése

Bár az eklektikus stílus klassz, azért vigyázzunk arra, hogy ne négy-ötféle stílus keveredjen egy helyiségen belül. Lehet egy szoba egyszerre modern és klasszikus is, de ne akarjunk még ebbe vintage stílust, barokkosat és futurisztikust is belepréselni, mert a végeredmény minden lesz, csak nem megnyugtató.

7. Túl sok szín egy helyiségben

Imádjuk a színeket, ám ezekkel is csak okosan bánjunk. Jó, ha élénk sárgát vagy zöldet használunk egy szobába, de figyeljünk az arányokra, a bútorok, a tapéta, a lakástextíliák és a dekorációs tárgyak színére is, hogy inkább kiemeljük, mintsem elnyomjuk a színeket.