5+1 kérdés és válasz a gyermek megtakarításokról

Szülőként számos feladat áll előttünk gyermekünk nevelése során, nem is beszélve arról, hogy az iskoláztatás, a ruháztatás, a játékok és a kirándulások sokszor igen költségesek lehetnek. Ráadásul érdemes gondolnunk arra az időszakra is, amikor gyermekünk elhagyja a szülői fészket és saját életbe kezd majd.

Érdemes tudni, hogy ténylegesen gyermekcélú megtakarítások között is többféle típus közül választhatunk. Így például állami-, banki- és biztosítói konstrukciók közül is. Ezeken kívül léteznek más alternatívák, melyek – habár nem kimondottan gyermekcélú megtakarítások – de kiválóan használhatóak erre a célra is.

Ilyen nem speciálisan gyermekcélú megtakarítás lehet például a lakáscélú előtakarékossági számla, illetve a betéti- és folyószámla.

A gyermekcélú megtakarítások abban térnek el ezektől, hogy a megtakarítási számla gyermekünk nevére kerül és az azon elhelyezett összegről is ő maga fog rendelkezni. Ezen megtakarítások esetén pedig arra költi el az összegyűjtött pénzt, amire csak szeretné. Független pénzügyi tanácsadóként számos kérdést kapunk ezekkel a megtakarításokkal kapcsolatban. Most összegyűjtöttük azokat, amelyekkel a leggyakrabban keresnek fel minket.

#1 Milyen megtakarítási formát válasszak?

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, melyik megtakarítás a legjobb döntés a számunkra, néhány kérdést először is magunknak kell megválaszolnunk.

A megtakarítási lehetőségeink ugyanis szorosan függnek az élethelyzetünktől, és a bevételeinktől is. Az egyik legfontosabb kérdés az, milyen mértékű összeget tudunk megtakarítani havonta hosszú távon.

Fontos lehet az is, hogy minden hónapban fix összeget szeretnénk-e fizetni, vagy a háztartásunk költségvetéséhez mérten kedvezőbb lenne mindig csak annyit fizetni, amennyit éppen tudunk.

A megtakarítási forma kiválasztásánál mérlegelnünk kell azt is, hogy mekkora kockázatot szeretnénk vállalni. Egyes megtakarítások ugyanis nagyobb hozamot ígérnek, azonban rizikósabb befektetési portfóliók közül kell választanunk. Az alacsonyabb kockázatú megoldások viszont kisebb hozammal kecsegtetnek.

#2 Mit válasszak, ha csak havi pár ezer forintot tudok félrerakni?

Akkor sem kell aggódnunk, ha nem tudunk havi 10-20 ezer forintot megtakarítani, hiszen a Babakötvény tökéletesen megoldja ezt a problémát.

Ahhoz, hogy Babakötvényt indítsunk, szükség van egy úgynevezett Start-számla nyitására. Az erre a számlára történő befizetésünkből az Államkincstár Babakötvényt, vagyis értékpapírt vásárol.

A Start-számlára akár 1-2 ezer forintot is fizethetünk havonta, vagy akár negyedévente. Azonban, ha lehetőségünk van havi 5000 forintnál nagyobb összeget félrerakni, érdemes más megoldásokat is figyelembe vennünk.

A Babakötvényről tudni kell, hogy a Kincstár a pénzünket magyar állampapírba fekteti, így egy, a hazai gazdaságtól függő megtakarításról van szó. Azonban állami támogatásban is részesülhetünk – igaz csak évi maximum 6000 forint értékben – amivel tovább növelhetjük megtakarításunk összegét.

#3 Hogyan érdemes megtakarítani, ha több gyermekem is van?

Optimális esetben, ha háztartásunk költségvetése engedi, érdemes minden gyermek számára külön megtakarítást indítani.

Ezzel elkerülhetjük a megtakarítási összeg elosztásával járó esetleges konfliktusokat is.

Másrészt a gyermekek különböző időpontban lépnek életük azon szakaszába, amikor szükségük lehet anyagi támogatásra.

Ráadásul egyes megtakarítási formák fix futamidővel rendelkeznek, ennek megszakítása pedig súlyos költségekkel járhat.

Ha szeretnénk gyermekcélú megtakarításba kezdeni, érdemes egyénileg mérlegelni, hogyan szeretnénk támogatni gyermekeinket a jövőben.

El kell döntenünk, milyen célra szeretnénk fordítani az összegyűjtött összeget és ennek fényében kiválasztani a megfelelő gyermek megtakarítási formát.

#4 Mit tehetek azért, hogy gyermeken jól költse el a megtakarított pénzt?

A legtöbb gyermekcélú megtakarítás esetén, a futamidő lejártakor gyermekünk egy összegben kapja meg az addig összegyűjtött pénzt. Ráadásul nincsen megkötés sem, ezt az összeget arra költi, amire csak akarja.

Mivel a megtakarítás az ő nevén van, csak javaslatokat tehetünk arra, mire szeretnénk, ha elköltené az általunk hosszú évekig spórolt összeget.

Érdemes gyermekünknek már minél kisebb korban mesélni a pénzről, annak elköltéséről, vagyis a pénzgazdálkodásról. Minél többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, annál valószínűbb, hogy gyermekünk minden ismerettel rendelkezni fog és képes lesz jó döntéseket hozni a jövőben.

Egyes biztosítóknál azonban lehetőségünk van olyan gyermek megtakarítást is kezdeményezni, aminek kifizetése a későbbiekben nem egy összegben, hanem részletekben történik.

Ezzel talán elkerülhetjük a megtakarítás felelőtlen elköltését, azonban nehezebb is egy nagyobb befektetés, például lakásvásárlás elindítása.

#5 Mi lesz akkor, ha történik velem valami?

A legtöbb megtakarításnál a befizetések megszűnése esetén az addigi összeg kamatozik tovább a futamidő lejártáig. A lejárat után pedig gyermekünk megkapja az addig összegyűlt összeget a kamatokkal együtt.

Egyes megtakarításoknál létezik egyfajta biztosíték erre az esetre. Ilyenkor a bank átvállalja a további fizetést és a szerződés lejártakor a teljes tervezett összeget kapja meg gyermekünk.

Ha szeretnénk teljes körűen gondoskodni gyermekünkről, érdemes speciális életbiztosítást is kötnünk, amely baj esetén fedezi gyermekünk jövőbeli kiadásait.

+1 Mennyi pénzt érdemes megtakarítani gyermekünk számára?

Ahhoz, hogy tudjuk, mennyit érdemes havonta félrerakni, tudnunk kell mire is gyűjtünk. Más és más összegre lesz szükség gyermekünk számára, ha az egyetemi tanulmányait vagy a lakásvásárlását szeretnénk finanszírozni vele.

Fontos kérdés az is, mi az az összeg, ami nem viseli meg háztartásunk költségvetését. A megtakarításunkat hosszú éveken át kell fizetnünk, így érdemes ennek fényében mérlegelnünk.

Ha ezt a két szempontot figyelembe vesszük, már láthatjuk is mekkora összeget tudunk összegyűjteni gyermekünk számára.

Ezeken kívül még számos kérdés merülhet fel bennünk, mire meghozzuk a döntést és kiválasztjuk a számunkra ideális megtakarítási formát. Érdemes minden szempontot figyelembe venni és ezek fényében meghozni döntésünket.