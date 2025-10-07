Már lehet nevezni a „BioTechUSA az Egészségért Díjra” – Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a pályázatok kitöltésénél

A tavalyi év mintájára idén is három kategóriában lehet pályázni, ez alapján keresik az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát.

A zsűri egészségügyi és kommunikációs szakemberekből áll, ez alapján dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese; dr. Tamásné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója; Lékai-Kiss Ramóna, színész-műsorvezető, a BioTechUSA márkanagykövete; Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport kreatív és kommunikációs igazgatója; Nagy Gergely, a Player Media Group ügyvezetője, főszerkesztője; valamint Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA-cégcsoport vállalati kommunikációs, PR és CSR vezetője értékeli majd a pályázati anyagokat.

Lássuk, mire érdemes figyelni a pályázat benyújtásakor?

A zsűri a bírálás során kiemelten figyelembe veszi, hogy az innovatív megoldás széles réteghez szóljon, olyan betegségekre, társadalmi és szociális problémákra adjon hiánypótló választ, amelyek sokakat érintenek, ugyanakkor kevesebb figyelmet kapnak, a megoldásuk még gyerekcipőben jár Magyarországon.

Előnynek számít, ha az ötlet digitális innovációt is tartalmaz, és az is, ha a projekt már rendelkezik felmutatható, számszerűsíthető eredménnyel, ettől függetlenül jól kidolgozott, még ötlet-fázisban lévő terveket is várnak.

Várják azokat a kezdeményezéseket is, amelyek nemcsak a betegek, hanem az egészségügyi dolgozói jóllétre irányulnak, ugyanakkor fontos, hogy ezek is innovatív megoldások legyenek.

Nemcsak eszközzel és beruházással lehet pályázni, hanem digitális módszertannal, technológiai innovációval, oktatási anyaggal egyaránt. Utóbbiak esetében kiemelten fontos a közérthetőség, a tömeges elérés és a felhasználóbarát működés.

Lényeges az is, hogy a projekt fenntartható, hosszú távon működőképes legyen, de a zsűri nem zárja ki az izolált és egyszeri kezdeményezéseket.

A zsűri egyes kategóriák esetén előnyben részesíti azokat az ötleteket, melyek egy átfogó stratégiai koncepcióba illeszkednek és tervszerűen, hosszútávon kerülnek megvalósításra.

Pár technikai szempontot is összegyűjtöttünk, amelyek nagyban segítik a pályázat elkészítését:

Érdemes előre eldönteni, hogy milyen kategóriában nevezzük az ötletünket és végig fókuszáltan követni a kategória szakmai kritériumait.

Mérjük fel a projekt teljes költségvetését és várható ütemezését, készítsünk részletes költség- és ütemtervet.

Kövessük a pályázati útmutatót, ellenőrizzük, hogy a beadott anyag pontosan megfelel-e a kiírásnak.

A pályázati anyag minősége is részét képezheti az értékelésnek, így erre próbáljunk meg minél jobban törekedni (a probléma indoklása, egyértelmű célok, várható eredmények, konkrét lépések, stb.).

A képekkel, esetleg videókkal, weblapokkal színesített pályázati anyagok vizuálisan jobban be tudják mutatni a pályázatban szereplő ötleteket.

Tartsuk be a határidőt, ugyanis késedelmes beadásra és hiánypótlásra nincs lehetőség.

Jelentkezni október 22-ig lehet a vállalat külön erre a célra létrehozott weboldalán. Sok sikert kívánunk mindenkinek!