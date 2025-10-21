Izgalmas és érdekes éjszakán vannak túl azok, akik Tatabányán töltötték az Erőművek Éjszakáját…

Idén is hatalmas érdeklődés kísérte az Erőművek Éjszakáját, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és partnerei immár hatodik alkalommal rendeztek meg 2025. október 17-én. Az ország legnagyobb energiaipari nyílt napja ezúttal is több ezer látogatót vonzott országszerte – Tatabányán pedig ismét megtelt az Erőmű udvara kíváncsi vendégekkel.

A Tatabánya Erőmű Kft. több mint 127 éves múltjával és jövőbemutató jelenével most is lenyűgözte a közönséget. A regisztrációs helyek néhány napon belül beteltek, és végül közel 700 látogató tekinthette meg, hogyan működik Tatabánya energiaellátó központja. A szakértői vezetések során a vendégek bepillantást nyerhettek a gázmotoros és biomassza-alapú rendszerek működésébe, a vezérlőterem mindennapjaiba, és testközelből láthatták az áramtermelő turbinákat is.

Különösen megható pillanatokat hozott az idei rendezvényen, az immár hagyománnyal bíró erőműves családi program is. Sok erőműves édesanya és édesapa most először mutathatta meg gyermekeinek, hol dolgozik nap mint nap, milyen gépek között biztosítja Tatabánya melegét és fényét. A gyerekek tágra nyílt szemmel, büszkén nézték szüleiket a sisakok és kazánok között, és sokan mondták: „Most már tudom, anya és apa igazi hős!” – ezek a pillanatok adták az este legőszintébb és legmeghatóbb perceit.

Az idei év technológiai különlegessége a 20 MW teljesítményű Parat villanykazán volt, amely most mutatkozott be először a nagyközönség előtt. A villanykazán a gépek „családjának” legújabb tagja, amelynek telepítésével új korszak indult el: az erőmű immár a villamosenergia-rendszerszabályozásban is komoly részt vállal mindennapi működés során. Az új berendezéssel tovább nőtt a távhőellátás biztonsága, és a földgáz, olaj és biomassza mellett már villamosenergia-alapú hőtermeléssel is folyik az erőműben.

A nap során a gyerekek, családok, iskolai csoportok és az iparág iránt érdeklődők egymást váltva fedezték fel az erőmű kulisszatitkait. A látogatásokat fényfestés és erőműves ajándékcsomagok zárták, a jó hangulatról pedig több mint 40 kolléga gondoskodott, akik üzemeltetési feladataik mellett önként vállalták a program lebonyolítását.