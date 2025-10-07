1 órája
Csaknem fél éve a komáromi utasok szolgálatában az elektromos Ikarusok
A Zöld Busz Program folytatásaként 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett és érkezik a MÁV-csoport flottájába 2025-ben az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával. A projekt keretében Komáromba érkezett két új elektromos járművet április 23-án mutatta be a közlekedési vállalat. Az e-buszok azóta több mint 34 ezer kilométert tettek meg a városban, csaknem 28 tonna szén-dioxid-terheléstől mentesítve a település levegőjét. Az utasok és a szakemberek egyaránt nagyon megszerették a korszerű, kényelmes és környezetkímélő járműveket.
Forrás: MÁV Zrt.
Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.
A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság eddig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig évente mintegy 5500 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ami hozzávetőleg 2000 személygépkocsi éves kibocsátásának felel meg. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.
Az idén április végétől Komáromban közlekedő zöldbuszok a tervek szerint évente mintegy 103 ezer kilométert teljesítenek a városban. A város lakói és a városba látogatók mind a négy helyi buszvonalon találkozhatnak velük, illetve esténként a 8661 Almásfüzitő–Komárom–Ács helyközi vonalon is e-busz végez egy járatot. A környezetkímélő járművek két korszerűtlen, 21 és 23 éves dízelüzemű busz kiváltásával csaknem 28 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesítették az eltelt hónapok alatt a település levegőjét. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti. A járművek kényelmesek, komfortosak, az utasigényeket maximálisan kiszolgálják, kifejezetten alkalmasak a városi helyijárati feladatokra, és rendkívül megbízhatóan működnek. Augusztus végéig 34,2 ezer km-t tettek meg, ezalatt 26,8 ezer kWh energiát használtak fel, ami kedvező, 78,5 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg.
A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos buszok 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képesek megtenni. A járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítják az utasok színvonalas és biztonságos utazását. Az Ikarus elektromos járművei Székesfehérváron már bizonyítottak a társaságnál, és 2022 nyara óta már több mint 2 millió kilométert tettek meg az utasok és a szakemberek nagy megelégedésére.
A járműtípus alacsonypadlós kialakítása gyors utascserét tesz lehetővé, a tágas belső tér és a korszerű futómű pedig kényelmes utazást biztosít még zsúfoltabb időszakokban is. A csendes hajtáslánc miatt a fedélzet zajszintje alacsonyabb, könnyebb a kommunikáció, nyugodtabb az utazási élmény, és a légkondicionálásnak köszönhetően a legmelegebb napokon is kellemes a hőmérséklet a fedélzeten. Az autóbusz-vezetők szerint élmény vezetni: pozitívumként az egyenletes nyomatékot és a regeneratív fékezés kiszámíthatóságát emelik ki leginkább. A modern fülke, az átlátható kezelőszervek és a jó kilátás csökkenti a napi terhelést, hosszabb műszakokban is komfortos marad a munka. Csendesebb, kevésbé fárasztó a munkavégzés. A reggeli iskolai és munkába járási csúcsban is stabilan tartható a menetrend, a gyors utascsere és az egyenletes gyorsítás segíti a pontos közlekedést.
Az e-buszok üzemanyag-ellátását a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által telepített nagyteljesítményű töltőberendezések (két darab CCS-Type 2 csatlakozóval ellátott INNC DC Fast Charge típusú 80 kW teljesítményű töltőberendezés) biztosítják a MÁV csoport komáromi autóbusz-állomásán. A hálózatfejlesztést az áramszolgáltató még nem tudta elvégezni, addig az egyik töltő inaktiválásra került. A komáromi fejlesztés mintegy nettó 324 millió forintból valósult meg, melyből közel 316 millió forint a támogatás összértéke.
A MÁV-csoport a helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását jelenleg a 2022. január 1-jétől 2026. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja a településen, 4 buszvonalon. 2024-ben 13,7 ezer helyi járat közlekedett a városban. A társaság bízik benne, hogy a helyi utasok örömmel veszik igénybe az Ikarus 120e típusú e-buszokat, amelyek tovább segítik a levegőminőség javítását, ezzel egy élhetőbb város létrejöttét és a szolgáltatási színvonal növekedése révén vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést.
Összegzésként elmondható, hogy a komáromi elektromos Ikarus 120e autóbuszok nemcsak a Zöld Busz Program egyik sikeres mérföldkövei, hanem a város közlekedésének és levegőminőségének javításában is kézzelfogható eredményeket hoztak. Öt hónap alatt bebizonyították, hogy a korszerű, környezetbarát járművek hatékonyan válthatják ki a régi dízelbuszokat, hozzájárulva a fenntartható közlekedéshez, az élhetőbb városi környezethez és az utasok kényelméhez. A program keretében országosan érkező újabb elektromos buszok révén a MÁV-csoport tovább bővíti zöld flottáját, amely nemcsak a környezet védelmét, hanem a közösségi közlekedés vonzerejének növelését is szolgálja. Komárom példája jól mutatja, hogy a modern technológia és a felelős közlekedésfejlesztés kéz a kézben járva teremthetnek fenntartható jövőt a magyar városok számára.