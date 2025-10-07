október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Csaknem fél éve a komáromi utasok szolgálatában az elektromos Ikarusok

Címkék#HUMDA#MÁV-csoport#Zöld Busz Program

A Zöld Busz Program folytatásaként 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett és érkezik a MÁV-csoport flottájába 2025-ben az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával. A projekt keretében Komáromba érkezett két új elektromos járművet április 23-án mutatta be a közlekedési vállalat. Az e-buszok azóta több mint 34 ezer kilométert tettek meg a városban, csaknem 28 tonna szén-dioxid-terheléstől mentesítve a település levegőjét. Az utasok és a szakemberek egyaránt nagyon megszerették a korszerű, kényelmes és környezetkímélő járműveket.

PR cikk
Csaknem fél éve a komáromi utasok szolgálatában az elektromos Ikarusok

Forrás: MÁV Zrt.

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.

A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság eddig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig évente mintegy 5500 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ami hozzávetőleg 2000 személygépkocsi éves kibocsátásának felel meg. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.

Forrás: MÁV Zrt.

Az idén április végétől Komáromban közlekedő zöldbuszok a tervek szerint évente mintegy 103 ezer kilométert teljesítenek a városban. A város lakói és a városba látogatók mind a négy helyi buszvonalon találkozhatnak velük, illetve esténként a 8661 Almásfüzitő–Komárom–Ács helyközi vonalon is e-busz végez egy járatot. A környezetkímélő járművek két korszerűtlen, 21 és 23 éves dízelüzemű busz kiváltásával csaknem 28 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesítették az eltelt hónapok alatt a település levegőjét. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti. A járművek kényelmesek, komfortosak, az utasigényeket maximálisan kiszolgálják, kifejezetten alkalmasak a városi helyijárati feladatokra, és rendkívül megbízhatóan működnek. Augusztus végéig 34,2 ezer km-t tettek meg, ezalatt 26,8 ezer kWh energiát használtak fel, ami kedvező, 78,5 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg. 

A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos buszok 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képesek megtenni. A járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítják az utasok színvonalas és biztonságos utazását. Az Ikarus elektromos járművei Székesfehérváron már bizonyítottak a társaságnál, és 2022 nyara óta már több mint 2 millió kilométert tettek meg az utasok és a szakemberek nagy megelégedésére. 

Forrás: MÁV Zrt.

A járműtípus alacsonypadlós kialakítása gyors utascserét tesz lehetővé, a tágas belső tér és a korszerű futómű pedig kényelmes utazást biztosít még zsúfoltabb időszakokban is. A csendes hajtáslánc miatt a fedélzet zajszintje alacsonyabb, könnyebb a kommunikáció, nyugodtabb az utazási élmény, és a légkondicionálásnak köszönhetően a legmelegebb napokon is kellemes a hőmérséklet a fedélzeten. Az autóbusz-vezetők szerint élmény vezetni: pozitívumként az egyenletes nyomatékot és a regeneratív fékezés kiszámíthatóságát emelik ki leginkább. A modern fülke, az átlátható kezelőszervek és a jó kilátás csökkenti a napi terhelést, hosszabb műszakokban is komfortos marad a munka. Csendesebb, kevésbé fárasztó a munkavégzés. A reggeli iskolai és munkába járási csúcsban is stabilan tartható a menetrend, a gyors utascsere és az egyenletes gyorsítás segíti a pontos közlekedést.

Az e-buszok üzemanyag-ellátását a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által telepített nagyteljesítményű töltőberendezések (két darab CCS-Type 2 csatlakozóval ellátott INNC DC Fast Charge típusú 80 kW teljesítményű töltőberendezés) biztosítják a MÁV csoport komáromi autóbusz-állomásán. A hálózatfejlesztést az áramszolgáltató még nem tudta elvégezni, addig az egyik töltő inaktiválásra került. A komáromi fejlesztés mintegy nettó 324 millió forintból valósult meg, melyből közel 316 millió forint a támogatás összértéke.

Forrás: MÁV Zrt.

A MÁV-csoport a helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását jelenleg a 2022. január 1-jétől 2026. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja a településen, 4 buszvonalon. 2024-ben 13,7 ezer helyi járat közlekedett a városban. A társaság bízik benne, hogy a helyi utasok örömmel veszik igénybe az Ikarus 120e típusú e-buszokat, amelyek tovább segítik a levegőminőség javítását, ezzel egy élhetőbb város létrejöttét és a szolgáltatási színvonal növekedése révén vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést.

Forrás: MÁV Zrt.

Összegzésként elmondható, hogy a komáromi elektromos Ikarus 120e autóbuszok nemcsak a Zöld Busz Program egyik sikeres mérföldkövei, hanem a város közlekedésének és levegőminőségének javításában is kézzelfogható eredményeket hoztak. Öt hónap alatt bebizonyították, hogy a korszerű, környezetbarát járművek hatékonyan válthatják ki a régi dízelbuszokat, hozzájárulva a fenntartható közlekedéshez, az élhetőbb városi környezethez és az utasok kényelméhez. A program keretében országosan érkező újabb elektromos buszok révén a MÁV-csoport tovább bővíti zöld flottáját, amely nemcsak a környezet védelmét, hanem a közösségi közlekedés vonzerejének növelését is szolgálja. Komárom példája jól mutatja, hogy a modern technológia és a felelős közlekedésfejlesztés kéz a kézben járva teremthetnek fenntartható jövőt a magyar városok számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu