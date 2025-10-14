október 14., kedd

1 órája

A Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének vezetése szeretettel meghívja Önt a Richter Kreatív Művészeti Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára

Címkék#Richter Gedeon#PR-cikk#művészeti vándorkiállítás#rendezvény

PR cikk
 

 A Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének vezetése szeretettel meghívja Önt a Richter Kreatív Művészeti Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára

A tárlaton a Richter dolgozói eddig kevésbé ismert oldalukat mutatják meg: festmények, grafikák és más alkotások révén bepillantást nyerhetünk a vállalat közösségének sokszínű tehetségébe. A kiállítás első alkalommal kerül külső helyszínre, így a dorogi lakosok is részesei lehetnek ennek a különleges élménynek. 

Időpont: 2025. október 15. (szerda) 11:30 
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház (2510 Dorog, Otthon tér 1.) 

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai üzletágának igazgatója, a rendezvény fővédnöke 
A megnyitón rövid köszöntőt mond: 

  • Jászberényi Károly, Dorog Város alpolgármestere 
  • Dr. Demeter Ádám, a Richter hatóanyaggyártási igazgató-helyettese 
  • Garai Zoltán, a Richter dorogi gyáregységének vezetője, főmérnöke 
Balogh Attila, a Richter Gedeon Nyrt. budapesti dolgozójának alkotása

Moderátor: Szabó-Berghauer Zoltán, a Dorogi Kulturális Intézmények főigazgatója 
A rendezvény célja, hogy a művészeten keresztül is erősítse a kapcsolatot a vállalat és Dorog közössége között. 
A tárlat egy hónapon keresztül, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, ingyenesen látogatható a Művelődési Ház kiállítótermében. Megközelítés az irodák felől.

 

