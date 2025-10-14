1 órája
A Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének vezetése szeretettel meghívja Önt a Richter Kreatív Művészeti Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára
A tárlaton a Richter dolgozói eddig kevésbé ismert oldalukat mutatják meg: festmények, grafikák és más alkotások révén bepillantást nyerhetünk a vállalat közösségének sokszínű tehetségébe. A kiállítás első alkalommal kerül külső helyszínre, így a dorogi lakosok is részesei lehetnek ennek a különleges élménynek.
Időpont: 2025. október 15. (szerda) 11:30
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház (2510 Dorog, Otthon tér 1.)
A kiállítást megnyitja:
Dr. Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai üzletágának igazgatója, a rendezvény fővédnöke
A megnyitón rövid köszöntőt mond:
- Jászberényi Károly, Dorog Város alpolgármestere
- Dr. Demeter Ádám, a Richter hatóanyaggyártási igazgató-helyettese
- Garai Zoltán, a Richter dorogi gyáregységének vezetője, főmérnöke
Moderátor: Szabó-Berghauer Zoltán, a Dorogi Kulturális Intézmények főigazgatója
A rendezvény célja, hogy a művészeten keresztül is erősítse a kapcsolatot a vállalat és Dorog közössége között.
A tárlat egy hónapon keresztül, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, ingyenesen látogatható a Művelődési Ház kiállítótermében. Megközelítés az irodák felől.