A Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének vezetése szeretettel meghívja Önt a Richter Kreatív Művészeti Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára

A tárlaton a Richter dolgozói eddig kevésbé ismert oldalukat mutatják meg: festmények, grafikák és más alkotások révén bepillantást nyerhetünk a vállalat közösségének sokszínű tehetségébe. A kiállítás első alkalommal kerül külső helyszínre, így a dorogi lakosok is részesei lehetnek ennek a különleges élménynek.

Időpont: 2025. október 15. (szerda) 11:30

Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház (2510 Dorog, Otthon tér 1.)

A kiállítást megnyitja:

Dr. Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai üzletágának igazgatója, a rendezvény fővédnöke

A megnyitón rövid köszöntőt mond:

Jászberényi Károly, Dorog Város alpolgármestere

Dr. Demeter Ádám, a Richter hatóanyaggyártási igazgató-helyettese

, a Richter hatóanyaggyártási igazgató-helyettese Garai Zoltán, a Richter dorogi gyáregységének vezetője, főmérnöke

Moderátor: Szabó-Berghauer Zoltán, a Dorogi Kulturális Intézmények főigazgatója

A rendezvény célja, hogy a művészeten keresztül is erősítse a kapcsolatot a vállalat és Dorog közössége között.

A tárlat egy hónapon keresztül, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, ingyenesen látogatható a Művelődési Ház kiállítótermében. Megközelítés az irodák felől.