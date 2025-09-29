Több ezer gyermek vár szerető otthonra – legyen Ön is nevelőszülő!

Ma Magyarországon több ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból nem nevelkedhet saját családjában. Számukra a nevelőszülői gondoskodás jelenti az esélyt egy biztonságosabb, kiegyensúlyozottabb gyermekkorra, és ezzel együtt a teljesebb jövőre is. Minden egyes nevelőszülő egy újabb lehetőséget jelent ezeknek a gyermekeknek.

Akik ezt a hivatást választják, azok nap mint nap a szeretet, a türelem és az elfogadás erejével mutatják meg a fiataloknak, hogy ők is éppen olyan értékesek, mint azok a társaik, akik a vér szerinti családjukban élhetnek. Amikor egy gyermek megtapasztalja az odafigyelést és az állandóságot, ott elindulhat a gyógyulás, a fejlődés, és ami mindennek az alapja: újra bizalommal fordulhat a világ felé.

A nevelőszülői hivatás életre szóló elköteleződés. A nevelőszülők reményt és biztonságot hoznak azon gyermekek és fiatalok mindennapjaiba, akik elveszítették a bizalmukat másokban, a felnőttekben, sőt, még önmagukban is. Az ÁGOTA Közösség részét képező Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál már közel ezerötszáz nevelőszülő végzi ezt a felbecsülhetetlenül fontos munkát

– mondta el Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még mindig nagy szükség van azokra az emberekre, akik tudják vállalni ezt a különleges hivatást.

A nevelőszülőket az ÁGOTA Közösség szakmai támogatással, képzésekkel és állandó programlehetőségekkel segíti. Illetve az anyagi juttatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevelőszülők biztonságos környezetet teremthessenek a gyermekeknek. Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatáspálya

– emelte ki András Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.

2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át, lehetővé téve ezzel a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. Emellett a nevelőszülő a nála elhelyezett gyermekek után nevelési ellátmányban részesül, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg a teljes körű ellátás biztosítására.