1 órája
Több ezer gyermek vár szerető otthonra – legyen Ön is nevelőszülő!
Nevelőszülőket keres az ÁGOTA Közösség, ugyanis Magyarországon még mindig sok gyermek és fiatal vár arra, hogy biztonságos, szeretetteljes közegben élhessen. Komárom-Esztergom vármegyéből is várják azok jelentkezését, akik új esélyt adnának a vér szerinti családjukat nélkülözve élő fiataloknak.
Fotó: Sándor Judit
Ma Magyarországon több ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból nem nevelkedhet saját családjában. Számukra a nevelőszülői gondoskodás jelenti az esélyt egy biztonságosabb, kiegyensúlyozottabb gyermekkorra, és ezzel együtt a teljesebb jövőre is. Minden egyes nevelőszülő egy újabb lehetőséget jelent ezeknek a gyermekeknek.
Akik ezt a hivatást választják, azok nap mint nap a szeretet, a türelem és az elfogadás erejével mutatják meg a fiataloknak, hogy ők is éppen olyan értékesek, mint azok a társaik, akik a vér szerinti családjukban élhetnek. Amikor egy gyermek megtapasztalja az odafigyelést és az állandóságot, ott elindulhat a gyógyulás, a fejlődés, és ami mindennek az alapja: újra bizalommal fordulhat a világ felé.
A nevelőszülői hivatás életre szóló elköteleződés. A nevelőszülők reményt és biztonságot hoznak azon gyermekek és fiatalok mindennapjaiba, akik elveszítették a bizalmukat másokban, a felnőttekben, sőt, még önmagukban is. Az ÁGOTA Közösség részét képező Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál már közel ezerötszáz nevelőszülő végzi ezt a felbecsülhetetlenül fontos munkát
– mondta el Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még mindig nagy szükség van azokra az emberekre, akik tudják vállalni ezt a különleges hivatást.
A nevelőszülőket az ÁGOTA Közösség szakmai támogatással, képzésekkel és állandó programlehetőségekkel segíti. Illetve az anyagi juttatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevelőszülők biztonságos környezetet teremthessenek a gyermekeknek. Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatáspálya
– emelte ki András Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.
2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át, lehetővé téve ezzel a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. Emellett a nevelőszülő a nála elhelyezett gyermekek után nevelési ellátmányban részesül, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg a teljes körű ellátás biztosítására.
Önre is vár egy gyermek! – Legyen Ön is nevelőszülő!
Olyan embereket keres az ÁGOTA Közösség Komárom-Esztergom vármegyében is, akik szeretetteljes, biztonságos környezetet tudnak nyújtani azon gyermekeknek, akik valamilyen okból nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban.
Mit adhat ez a hivatás? A tudatot, hogy valós változást hozhat egy gyermek életébe. Egy közösséget, amely támogat, képez és végigkísér az úton. Rendszeres jövedelmet, szakmai támogatást.
Bővebb információkért keresse fel a https://szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni oldalt!
Ha úgy érzi, mindig is egy ilyen különleges feladatra várt, jelentkezzen most: [email protected]
Telefonon is érdeklődhet: 06-20/946-1005
Nem csak Komárom-Esztergom vármegyéből várja az ÁGOTA Közösség a hivatás iránt érdeklődőket. Ön jelentkezhet a következő vármegyékből is: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Tolna és Veszprém vármegye, valamint Budapest.