Három évtized – egy napba sűrítve: jubileum az OTTO FUCHS-nál

Az idei évben egyszerre ünnepelheti 30. és 15. születésnapját a németországi Otto Fuchs KG magyarországi leányvállalata. Az alábbiakból kiderül, miért. 1995-ben 50-50 százalékos tulajdoni aránnyal vegyesvállalatot alapított az amerikai öntött alumínium kerékgyártóval a Superior Industries-zel az Otto Fuchs KG Tatabányán, SUOFTEC Kft. néven. Elkezdődött a préskovácsolt kerékgyártás, az első öntött kerék 1998. márciusában készült el. Ezután indult el a gyártósorokhoz kapcsolódó festő üzem is. A németországi Otto Fuchs csoport 2010 júniusában vette át az amerikai Superior 50 százalékát, és létrejött a már 100 százalékban német tulajdonban lévő OTTO FUCHS Hungary Kft.

Mosoly, üdítő, pogácsa, lufi: egy kis pihenő a szép őszi napon

A cég ettől kezdve kizárólag a préskovácsolt kerekek előállítására összpontosított. A folyamatos kapacitás bővítő fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat mára több mint 1 millió db kerék/év gyártására képes. Ezen kívül, a kezdeti tatabányai telephely mellett 2021 óta Móron is van egy telephelye a vállalatnak, ahol elektromos és hibrid járművekbe készítenek speciális akkumulátor tartó dobozokat. Jelenleg összesen közel 600 fő dolgozik a két telephelyen.

Munkatársaink elkötelezettségének és az idei év kedvező gazdasági eredményeinek köszönhetően újra megrendezhettük ezt a hagyományos eseményt

– mondta Marcus Elkenkamp ügyvezető, aki 2011 óta vezeti a vállalatot, és maga is részt vett a rendezvényen.

A nagysátor a finom ebéd után a koradélutáni óráktól vonzotta a családi nap résztvevőit

Az ünnepélyes megnyitón Menyhárt Tibor gazdasági ügyvezető tolmácsolta Dr. Walter Stadlbauer, az anyavállalat ügyvezetőjének jókívánságait, majd köszöntötte Tatabánya jelenlévő alpolgármestereit, Borsos Mártont és dr. Konczer Eriket is. – A vállalat története három évtized közös munkájának, fejlődésének, és sikereinek a története. Hangsúlyozta, hogy összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a szép sikereket elérjék, és világszerte (el)ismertek legyenek a Tatabányán elsősorban prémium kategóriájú gépjárművek számára készített, csúcsminőségű keréktárcsák. Hozzátette, ez az év eddig az utóbbi évtized egyik legjobbja, és bízik benne, hogy így is marad. Azt kívánta, legyen felhőtlen jókedv, sok-sok közös beszélgetés – és közben gondoljanak azokra, akik most is dolgoznak a gyárban, mert jelenleg szerencsére annyi a megrendelés, hogy nem lehetett a gyártást leállítani.