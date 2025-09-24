3 órája
Három évtized – egy napba sűrítve: jubileum az OTTO FUCHS-nál
Különleges alkalmat ünnepelt szeptember 20-án az OTTO FUCHS Hungary Kft.: a tatabányai székhelyű vállalat 30 éves fennállása alkalmából rendezett családi napot a Tatai Olimpiai Edzőtáborban. A rendezvényre több mint 850 munkatárs és családtag látogatott el. A vendégeket játékok, versenyek, koncertek, ízletes ételek-italok, egészségmegőrzés, ezotéria is várta. Reggeltől estig jól szórakozott minden korosztály.
Dr. Konczer Erik, Marcus Elkenkamp, Borsos Márton és Menyhárt Tibor a nagyszínpadon
Fotó: Hagymási Bence
Az idei évben egyszerre ünnepelheti 30. és 15. születésnapját a németországi Otto Fuchs KG magyarországi leányvállalata. Az alábbiakból kiderül, miért. 1995-ben 50-50 százalékos tulajdoni aránnyal vegyesvállalatot alapított az amerikai öntött alumínium kerékgyártóval a Superior Industries-zel az Otto Fuchs KG Tatabányán, SUOFTEC Kft. néven. Elkezdődött a préskovácsolt kerékgyártás, az első öntött kerék 1998. márciusában készült el. Ezután indult el a gyártósorokhoz kapcsolódó festő üzem is. A németországi Otto Fuchs csoport 2010 júniusában vette át az amerikai Superior 50 százalékát, és létrejött a már 100 százalékban német tulajdonban lévő OTTO FUCHS Hungary Kft.
A cég ettől kezdve kizárólag a préskovácsolt kerekek előállítására összpontosított. A folyamatos kapacitás bővítő fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat mára több mint 1 millió db kerék/év gyártására képes. Ezen kívül, a kezdeti tatabányai telephely mellett 2021 óta Móron is van egy telephelye a vállalatnak, ahol elektromos és hibrid járművekbe készítenek speciális akkumulátor tartó dobozokat. Jelenleg összesen közel 600 fő dolgozik a két telephelyen.
Munkatársaink elkötelezettségének és az idei év kedvező gazdasági eredményeinek köszönhetően újra megrendezhettük ezt a hagyományos eseményt
– mondta Marcus Elkenkamp ügyvezető, aki 2011 óta vezeti a vállalatot, és maga is részt vett a rendezvényen.
Az ünnepélyes megnyitón Menyhárt Tibor gazdasági ügyvezető tolmácsolta Dr. Walter Stadlbauer, az anyavállalat ügyvezetőjének jókívánságait, majd köszöntötte Tatabánya jelenlévő alpolgármestereit, Borsos Mártont és dr. Konczer Eriket is. – A vállalat története három évtized közös munkájának, fejlődésének, és sikereinek a története. Hangsúlyozta, hogy összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a szép sikereket elérjék, és világszerte (el)ismertek legyenek a Tatabányán elsősorban prémium kategóriájú gépjárművek számára készített, csúcsminőségű keréktárcsák. Hozzátette, ez az év eddig az utóbbi évtized egyik legjobbja, és bízik benne, hogy így is marad. Azt kívánta, legyen felhőtlen jókedv, sok-sok közös beszélgetés – és közben gondoljanak azokra, akik most is dolgoznak a gyárban, mert jelenleg szerencsére annyi a megrendelés, hogy nem lehetett a gyártást leállítani.
Érdemes felsorolni azt is, hogy reggeltől estig mi minden közül lehetett választani. Először a sportkedvelők kincsestára: labdarugó bajnokság, lábtenisz, ergométer, ping-pong, tollaslabda, lézerkorong-lövészet, dodzsem, célba dobás- és -rúgás, VR búvárkodás, darts, mászófal. Sok sportágban és játékban a munkatársak játékosan összemérhették tudásukat, a legjobbak díjazásban részesültek.
Gazdag volt a családi játszóprogram-választék is: kosárhinta, ugrálóvár, arcfestés, logikai, ügyességi-és társasjátékok, cukorkaágyú. A felnőttek közül azok, akiknek maradt idejük, ellátogattak az egészségszigetre, az ezotéria sarokba, vagy szépségápolási tanácsadást hallgathattak.
A nagyszínpadon még délelőtt óriási tapsot kapott a Brass Show (gyermek és slágerturmix), majd Jó ebédhez szól-t a nóta Herczog Ricsivel. Délután először a Brandnyúl interaktív gyermekkoncertje aratott sikert, őket a Nayi Bindi Bollywood Tánccsoport és Sofia Bellydance váltotta. Páratlan páros Bányoczky Nórával és Békefi László, díjkiosztó, tombola után az Irigy Hónaljmirigy csinált fergeteges showt a színpadon, majd buli zárta a napot DJ Janival.
Szőke Zsolt 30 éve hűséges a cégéhez
Szentesi Zoltán HR-vezető elmondta: külön öröm, hogy sokan a kezdetektől a cégnél dolgoznak, és több nyugdíjas kolléga is visszatért az ünnepre.
Szőke Zsolt az elsők között kezdte a munkát a vállalat indulásakor, beszélgetésünk során így emlékszik vissza:
Ma három hölggyel érkeztem. Itt van a feleségem, Krisztina, a lányom, Daniella és az unokám, Olívia. Már csaknem 30 éve, 1995 novemberében született a lányom. Sok családi napon ő volt a nyakamban, mostanában az unoka. Amikor született, akkor jelentkeztem az Otto Fuchs felhívására, és három forduló után felvettek présgép kezelőnek. Németországban nyolc hónapig tartott a betanítás. Amikor hazajöttem, egy szakban dolgoztam, majd következett a kettő és a három...Ma 32 dolgozó tartozik hozzám, prés területvezető vagyok.
Pozitív élményekben dús volt a 30 év. Csábítottak máshová, de ellenálltam. Bátorságot kívánok minden pályakezdőnek: itt a biztos egzisztencia mellett segítőkész vezetők és kollégák várnak rájuk, no meg persze fejtörést, majd elégedettséget hozó megoldandó feladatok hosszú sora
– tette hozzá.
A jubileumi családi nap méltó ünnepe volt a múlt sikereinek – és egyben biztató előképe a jövőnek.