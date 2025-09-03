1 órája
Güntner 35: Családi élménydömping a nyár utolsó napján
A szó szoros értelmében nyárzáró családi napot rendezett a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft., hiszen augusztus 31-én várták dolgozóikat és a hozzátartozókat a Tatai Olimpiai Központba, hazánk egyik legismertebb sportlétesítményébe. A szervezők kívánságát – Ne add már, Uram, az esőt! – figyelembe vették az égiek.
A Güntner Családi Napot számtalanszor megrendezték az elmúlt három és fél évtized során, töretlen a népszerűséggel. Most közel 2500-an fogadták el a meghívást, és választottak a több tucatnyi látványos, érdekes program közül. A nagyszínpadon egymást váltották a hangulatért felelős zenekarok. Délelőtt itt kapott helyet a Brass Show és a Törésvonal zenekar, majd jó ebédhez szólt a nóta Herczog Ricsinek köszönhetően. Sikert arattak a délutáni fellépők is: a Balkán Fanatik zenekar, majd DJ Dominik.
Természetesen a gyerekek számára is gazdag volt a kínálat. Csak néhányat emelünk ki itt és most: habparty, robotikabemutató, célbadobás és -rúgás, társasjátékok, nyugiszoba, cukorágyú, kreatív kézműves foglalkozás, ládavasút, a Buborékzenekar koncertje és nem utolsósorban három ugrálóvár. Ezek vonzó/csalogató nevet is kaptak: Mancsőrjárat, Spongyabob, Tininindzsa.
A felnőtteknek az egészségmegőrzés érdekében adtak orvosi tanácsokat, különféle méréseken lehetett részt venni, vagy kipróbálni az arc- és talpmasszázst. Grafológia, gyermekrajz-elemzés, cigány-, tarot- és angyalkártya is szerepelt a kínálatban. Mindez az ezotériához kapcsolódott, itt is gyakori volt a sorban állás.
A felnőttek többféle módon is összemérhették tudásukat. A horgászversenyt Láncz Mihály termelési tréner nyerte meg, míg kispályás fociban: a Sördögök csapata diadalmaskodott, melyet zömmel a logisztikai csarnok munkatársai alkottak. Sokan voltak kíváncsiak az Extrém parkra. A bátor kíváncsiak előbb-utóbb szerencsésen előbukkantak a szabadulószobából, megmutathatták ügyességüket a trambulinon vagy a mászófalon.
Szűcs Szilárd termelési igazgatóval ebédszünetben beszélgettünk. Immár 28 éve a vállalat kollégája, de előtte is háromszor volt itt nyári gyakorlaton.
Mindig jó itt a hangulat, ügyelünk arra, hogy családbarátok legyenek a rendezvények, mint ahogyan ezt a címet már többször is több helyről elnyertük. Már régen a térség egyik legnagyobb, meghatározó cége vagyunk. Növekszik az árbevételünk, ebben szerepet játszik az IT-szektor erősödése is (szerverhűtési megoldásokért sok ügyfél keres). Érdekességet jelenthet az olvasónak, hogy a globális klímaváltozás pozitívan érint minket, hiszen hűtéstechnikával foglalkozunk. Jelenleg 1300 körüli a munkavállalóink száma, közülük több mint százan Indonéziából érkeztek. Örülök, hogy idén eljött Családi napunkra az Penny Dewi Herasati indonéz nagykövetasszony, de köreinkben tudhattuk ma Helmut Weiser egykori ügyvezetőt is.
Még három szót kért nyilatkozata végére Szilárd: kiszámíthatóság, növekedés, fejlődés. Mindezek jellemezték és jellemzik a Güntnert.
(S)óhajok
Kólát kérek! Fagyit, apa, fagyit! Ugye, maradhatunk még itt? Gyere, anya, játszál te is velünk! A gyerekek felszólításai szabályosan behálózták a rendezvényhelyszíneket. Mit tehetett Apa és Anya? Sóhajtoztak, legyintettek, kólát vettek, fagyit hoztak. Egy idő után óvatosan próbálkoztak azzal, hogy elhagyják a Gyermekszigetet: – Tudjátok... fontos dolgunk lenne... maradjatok, legyetek jók... A gyerekek közül néhányan integettek, bólogattak, a többség nem reagált. A másodszori kísérletre már több válasz érkezett: – Jó, jó, persze, de hozzatok fagyit. Meg kólát. Aztán játszotok velünk, ugye? – Hát persze! – válaszoltak a szülők. Mentek, aztán jöttek.
Harmincöt év
Manapság (sajnos) az is nagy teljesítménynek számít, ha valaki 5 vagy 10, uram bocsá’, 15 évig egy munkahelyen marad. No de 35 év? A Güntner-Tata Kft.-nél hatan vannak ilyenek. – Jómagam 28 éve dolgozom itt főállásban, előtte háromszor voltam nyári gyakorlaton – emlékezik Szűcs Szilárd. – Nagyra becsülöm azoknak a kollégáimnak a kitartását, akik a kezdetektől, vagyis 1990-től hűségesek a céghez. Fontosnak tartom, hogy név szerint is minél többen ismerjék meg őket, hiszen ez példaértékű: Solymár Endre, Steiner László, Bujdosó Sándor, Mester András, Baranyai Kálmán, Horváth Csaba.
A Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. a 35 éves jubileumát nemcsak ünnepelte, hanem meg is örökítette – egy látványos flashmob-videóval, amely méltó módon idézi meg a közös pillanatok energiáját.