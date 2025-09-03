Güntner 35: Családi élménydömping a nyár utolsó napján

A Güntner Családi Napot számtalanszor megrendezték az elmúlt három és fél évtized során, töretlen a népszerűséggel. Most közel 2500-an fogadták el a meghívást, és választottak a több tucatnyi látványos, érdekes program közül. A nagyszínpadon egymást váltották a hangulatért felelős zenekarok. Délelőtt itt kapott helyet a Brass Show és a Törésvonal zenekar, majd jó ebédhez szólt a nóta Herczog Ricsinek köszönhetően. Sikert arattak a délutáni fellépők is: a Balkán Fanatik zenekar, majd DJ Dominik.

Az országszerte népszerű Herczog Ricsi nagy sikert aratott műsorával

Fotó: Wierl Ádám

Természetesen a gyerekek számára is gazdag volt a kínálat. Csak néhányat emelünk ki itt és most: habparty, robotikabemutató, célbadobás és -rúgás, társasjátékok, nyugiszoba, cukorágyú, kreatív kézműves foglalkozás, ládavasút, a Buborékzenekar koncertje és nem utolsósorban három ugrálóvár. Ezek vonzó/csalogató nevet is kaptak: Mancsőrjárat, Spongyabob, Tininindzsa.

Önfeledten játszó gyerekek a vízben

Fotó: Wierl Ádám

A felnőtteknek az egészségmegőrzés érdekében adtak orvosi tanácsokat, különféle méréseken lehetett részt venni, vagy kipróbálni az arc- és talpmasszázst. Grafológia, gyermekrajz-elemzés, cigány-, tarot- és angyalkártya is szerepelt a kínálatban. Mindez az ezotériához kapcsolódott, itt is gyakori volt a sorban állás.

A felnőttek többféle módon is összemérhették tudásukat. A horgászversenyt Láncz Mihály termelési tréner nyerte meg, míg kispályás fociban: a Sördögök csapata diadalmaskodott, melyet zömmel a logisztikai csarnok munkatársai alkottak. Sokan voltak kíváncsiak az Extrém parkra. A bátor kíváncsiak előbb-utóbb szerencsésen előbukkantak a szabadulószobából, megmutathatták ügyességüket a trambulinon vagy a mászófalon.

A legbátrabbak kipróbálták a nagy-nagy ugrást is

Fotó: Wierl Ádám

Szűcs Szilárd termelési igazgatóval ebédszünetben beszélgettünk. Immár 28 éve a vállalat kollégája, de előtte is háromszor volt itt nyári gyakorlaton.