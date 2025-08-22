augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Futók, bringások, erőemelők – mikor jön jól a kreatin?

Címkék#étrend#PR cikk#gramm kreatin#izmokban#hirdetés

A kreatin az egyik legismertebb és legtöbbet kutatott étrend-kiegészítő a sportolók körében. Különösen népszerű az erőnléti sportágakban, de az állóképességi sportolók és a rekreációs edzést végzők is egyre többen használják. De vajon mikor lehet hasznos a kreatin szedése? Miben térnek el a különböző sportágak igényei, és hogyan illeszthető be az étrendbe ez a kiegészítő? Az alábbiakban ezt a témát járjuk körbe három fő célcsoport – a futók, a kerékpárosok és az erőemelők – szempontjából.

PR cikk

Mi is az a kreatin?

A kreatin egy természetesen előforduló vegyület, ami aminosavakból jön létre, és elsősorban a májban, a vesékben és a hasnyálmirigyben termelődik. Kisebb mennyiségben az étrendből – főként húsokból és halakból – is bevihető a szervezetbe.

A kreatin az emberi testben elsősorban az izmokban raktározódik, ahol intenzív motorikus tevékenység és nagyobb energiafelhasználás történik, de az agyban, a vesékben és a májban is megtalálható. 

A kreatint tartalmazó termékeknek több fajtája is létezik, melyek közül a kreatin monohidrát érdemes kiemelésre: ez egy enyhén lúgos anyagot tartalmaz, ami csökkenti a kreatin lebomlását a gyomorban, így biztosítva azt, hogy a vegyületből minél több jusson el az izmokhoz. 

Hatását régóta kutatják, ennek eredményeképpen pedig megállapításra került, hogy napi 3 gramm bevitele növeli a fizikai teljesítményt rövid ideig tartó, nagy intenzitású, ismétlődő gyakorlatok során. Ebből következik, hogy számos sport rendszeres űzése során lehet a segítségünkre – nem véletlen, hogy ez az egyik leggyakrabban választott étrend-kiegészítő az aktív életmód híveinek körében.

Erőemelők és testépítők – a klasszikus célcsoport

A kreatin monohidrát elsődleges felhasználói közé kétségkívül az erőemelők, testépítők tartoznak. Ez nem véletlen: az ő edzésük nagy intenzitású, rövid ideig tartó terheléseken alapul, melynek során nagy szükség van energiára. A rövid szettek, a minél nagyobb súlyok emelése során tehát ez a vegyület hatékony segítséget nyújthat a sportoló számára. 

Kerékpárosok és állóképességi sportolók

Bár a kreatin hatásmechanizmusa első ránézésre nem illik az állóképességi sportokhoz, egyre több kerékpáros és hosszútávfutó is beépíti azt az étrendjébe. E mögött gyakran az a törekvés áll, hogy az intenzívebb résztávos edzések, a sprintszakaszok vagy a versenyek végi hajrá során javuljon a teljesítmény, ezekben a helyzetekben ugyanis fontos, hogy minden megmaradt energiát bevessünk a cél érdekében. 

A kreatin monohidrát fogyasztása

Megoszlanak a vélemények a kreatin szedésével kapcsolatban, hiszen erre két protokoll is létezik – érdemes közülük az egyéni céloknak megfelelően válazstani. 

A feltöltéses módszer két ciklusból áll: az első körülbelül egy héten át tart, ekkor naponta, több adagra elosztva testsúlykilogrammonként 0,3 gramm kreatin fogyasztása javasolt, ezzel töltve fel a szervezet raktárait. A következő 5-6 hétben a korábbi mennyiség 10 százaléka is elegendő, majd érdemes egy körülbelül két hónapos szünetet tartani, ami után következhet az újabb kúra. 

Azok számára, akik az egyszerűbb megoldásokat kedvelik, a folyamatos bevitelre is lehetőség van: ilyenkor megszakítás nélkül, naponta 3-5 gramm kreatin monohidrát szedése javasolt. Ennek a megoldásnak egyetlen hátránya az, hogy a kreatin mennyisége a szervezetben lassabban növekszik, a hatás azonban mindkét esetben ugyanaz. 

Nem csak a testépítők kiegészítője

A kreatin sokáig kizárólag az erőnléti sportolók kiváltságának számított, ma már azonban – mások mellett – a futók és kerékpárosok is tudatosan alkalmazzák. Természetesen nem csodaszerről van szó, a megfelelő körülmények között azonban a kreatin monohidrát hatékony eszköz lehet a teljesítményoptimalizálás terén – egy egészséges étrend és némi pihenés mellett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu