Futók, bringások, erőemelők – mikor jön jól a kreatin?

Mi is az a kreatin?

A kreatin egy természetesen előforduló vegyület, ami aminosavakból jön létre, és elsősorban a májban, a vesékben és a hasnyálmirigyben termelődik. Kisebb mennyiségben az étrendből – főként húsokból és halakból – is bevihető a szervezetbe.

A kreatin az emberi testben elsősorban az izmokban raktározódik, ahol intenzív motorikus tevékenység és nagyobb energiafelhasználás történik, de az agyban, a vesékben és a májban is megtalálható.

A kreatint tartalmazó termékeknek több fajtája is létezik, melyek közül a kreatin monohidrát érdemes kiemelésre: ez egy enyhén lúgos anyagot tartalmaz, ami csökkenti a kreatin lebomlását a gyomorban, így biztosítva azt, hogy a vegyületből minél több jusson el az izmokhoz.

Hatását régóta kutatják, ennek eredményeképpen pedig megállapításra került, hogy napi 3 gramm bevitele növeli a fizikai teljesítményt rövid ideig tartó, nagy intenzitású, ismétlődő gyakorlatok során. Ebből következik, hogy számos sport rendszeres űzése során lehet a segítségünkre – nem véletlen, hogy ez az egyik leggyakrabban választott étrend-kiegészítő az aktív életmód híveinek körében.

Erőemelők és testépítők – a klasszikus célcsoport

A kreatin monohidrát elsődleges felhasználói közé kétségkívül az erőemelők, testépítők tartoznak. Ez nem véletlen: az ő edzésük nagy intenzitású, rövid ideig tartó terheléseken alapul, melynek során nagy szükség van energiára. A rövid szettek, a minél nagyobb súlyok emelése során tehát ez a vegyület hatékony segítséget nyújthat a sportoló számára.

Kerékpárosok és állóképességi sportolók

Bár a kreatin hatásmechanizmusa első ránézésre nem illik az állóképességi sportokhoz, egyre több kerékpáros és hosszútávfutó is beépíti azt az étrendjébe. E mögött gyakran az a törekvés áll, hogy az intenzívebb résztávos edzések, a sprintszakaszok vagy a versenyek végi hajrá során javuljon a teljesítmény, ezekben a helyzetekben ugyanis fontos, hogy minden megmaradt energiát bevessünk a cél érdekében.

A kreatin monohidrát fogyasztása

Megoszlanak a vélemények a kreatin szedésével kapcsolatban, hiszen erre két protokoll is létezik – érdemes közülük az egyéni céloknak megfelelően válazstani.