Fenyőpusztulás Komárom-Esztergom vármegyében: Van, aki tudja a megoldást?

Ha járt mostanában Komárom-Esztergom vármegye erdeiben, főleg a Vértes vagy a Gerecse tájain, valószínűleg feltűnt egy csendes, de drámai változás. A korábban egységes, sötét fenyvesek sok helyen élettelen, vörös koronájú fáknak adják át helyüket. Ez a látvány nem csupán esztétikai probléma, hanem egy komoly, időzített ökológiai és biztonsági kockázatra hívja fel a figyelmet. A jó hír az, hogy a helyi erdészszakemberek egy tudatos, a természet erejére építő stratégiával már dolgoznak a megoldáson, amelynek célja egy biztonságosabb és ökológiailag értékesebb jövő.

Szú kártétele fenyőben

A jelenség túlmutat vármegyénken

A probléma gyökere több évtizedre nyúlik vissza. A vármegye több részén – például Tatabánya vagy Várgesztes környékén – nagy területeken telepítettek fekete- és erdeifenyőt sekély, száraz talajokra. A klímaváltozás okozta egyre forróbb, aszályosabb nyarak extrém stresszt jelentenek a sekély gyökérzetű fenyőknek. A 2022-es rendkívüli aszály pedig végképp felgyorsította a legyengülésüket, utat nyitva a különböző betegségeknek és rovarkártevőknek, amelyek túlnyomórészt egy fafaj alkotta erdőállományban szinte akadálytalanul terjedhetnek. Nem egy közülük a vidékünkön eddig teljesen ismeretlen volt. A világkereskedelem, a globalizáció „hozták” magukkal őket.

Lombos fafajokkal alátelepült, pusztuló feketefenyők

Ennek két súlyos következménye van:

Tűzveszélyesség: Az elhalt, gyantás, száraz fenyőerdő rendkívül gyúlékony. A sűrű állományban a tűz villámgyorsan terjed, koronatűzzé fejlődhet, ami szinte olthatatlan. Egyetlen szikra is elegendő lehet egy katasztrófához. Kockázatok a települések környékén: Mivel ezek az erdők gyakran közvetlenül lakott területekkel határosak, a tűz kockázata már nemcsak ökológiai, hanem kiemelt vagyon- és életvédelmi kérdés is.

Tűzpászta karbantartás

A szakmai válasz: Együttműködés a már betelepült lombos fafajokkal

A Vérteserdő Zrt. szakemberei a probléma megoldására nem a tarvágást választották, ami általában az idegenhonos állományok felújításának hagyományosan az első lépése. Ehelyett egy hosszú távú, finomhangolt módszert, az úgynevezett természetes szerkezetátalakítást alkalmazzák. Ez a szakmai szemlélet a természetet egyfajta iránymutatóként kezeli: az erdész segítő közreműködésével felgyorsítani az erdő öngyógyítási folyamatait és ezáltal egy stabilabb, hosszabb távon fenntartható erdőt létrehozni.