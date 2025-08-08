1 órája
Élménnyel teli nyár a Duna Residence-ben – minden nap nyitva, medencék, szaunavilág és programkavalkád várja a vendégeket
A nyár beköszöntével újra teljes gőzzel üzemel a festői környezetben fekvő Duna Residence, ahol a pihenés és kikapcsolódás minden korosztály számára garantált. Az üdülőkomplexum egész nyáron minden nap nyitva tart, így a kinti és benti medencék, valamint a hangulatos szaunavilág is bármikor elérhető. Ráadásul a megújult étlap izgalmas fogásai még különlegesebbé teszik az itt töltött időt – de ez még csak a kezdet!
Wellness minden időben: strandolás és szaunázás egy helyen
A Duna Residence a nyári forróságban és a hűvösebb napokon is ideális választás. A tágas beltéri wellnessrészleg és a szabadtéri medence tökéletesen kombinálják az aktív pihenést a nyugalommal. A szaunavilágban finn szauna, gőzkabin és infraszauna biztosítja a testi-lelki feltöltődést – a természet közelsége pedig csak tovább fokozza az élményt.
Esküvő, céges rendezvény, csapatépítés – különleges alkalmak különleges helyszínen
Kevesen tudják, hogy a Duna Residence álomesküvők helyszíneként is egyre népszerűbb. A gyönyörű panoráma, a természetközeli, nyugodt környezet, valamint a professzionális szervezés garantálja, hogy a nagy nap valóban emlékezetes legyen. A hely adottságai lehetővé teszik, hogy a szertartás, a vacsora és az ünneplés is egy helyszínen valósuljon meg – legyen szó kisebb, meghitt eseményről vagy nagyobb, többnapos lakodalomról. A kényelmes, jól felszerelt apartmanok pedig gondtalan szálláslehetőséget biztosítanak a vendégek számára is.
A Duna Residence emellett céges rendezvényekhez, tréningekhez és csapatépítő programokhoz is ideális választás. A modern tárgyalóterek, a wellness-szolgáltatások, a panorámás kültéri és beltéri helyszínek, valamint a rugalmas szervezés lehetőséget ad arra, hogy akár egynapos workshopot, akár többnapos vállalati elvonulást is professzionális környezetben valósítsanak meg a cégek.
Programdömping egész nyáron – hamarosan érkezik a II. Panorama Piknik!
A Duna Residence az idei évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy vendégeit ne csak pihenéssel, hanem élményekkel is megajándékozza. A nyári szezonban szinte minden hétvégére jut valamilyen különleges esemény – így legyen szó zenéről, gasztronómiáról vagy mozgásról, mindenki megtalálhatja a kedvencét.
A tervezett programok között szerepelnek:
- Hangulatos kertmozik
- Pilates & Brunch (08. 09.)
- Medencés bulik
- Nyárzáró party
- Októberfeszt
...és még sok más meglepetés!
És ami talán a legjobban várt esemény: augusztus 16-án érkezik a II. PANORAMA Piknik!
Az előző nagy siker után most újra találkozunk – több zene, több íz, még több élmény és meglepetés vár mindenkit:
Újra várunk titeket délután kettőtől egészen este tizenegy óráig egy felejthetetlen nyári daytime party-ra! Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jókedved – mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést! Piknik, medence, koktélok, naplemente és zene DJ Makszimmal – család- és kutyabarát környezetben. A belépés 14 év alatt ingyenes, a férőhelyek viszont limitáltak! Jegyek és részletek a Duna Residence oldalain és a cooltix.hu-n.
A Duna Residence tehát nem csupán egy wellnessközpont – hanem egy élményhelyszín, ahol a pihenés, a szórakozás és a közösségi élmények tökéletes harmóniában találkoznak. Legyen szó egy hétvégi kikapcsolódásról, egy életre szóló esküvőről vagy egy nyári buliról, itt minden adott ahhoz, hogy különleges pillanatokat éljünk át.