augusztus 8., péntek

László névnap

23°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Élménnyel teli nyár a Duna Residence-ben – minden nap nyitva, medencék, szaunavilág és programkavalkád várja a vendégeket

Címkék#PR cikk#programkavalkád#Duna Residence#wellnessközpont#hirdetés

A nyár beköszöntével újra teljes gőzzel üzemel a festői környezetben fekvő Duna Residence, ahol a pihenés és kikapcsolódás minden korosztály számára garantált. Az üdülőkomplexum egész nyáron minden nap nyitva tart, így a kinti és benti medencék, valamint a hangulatos szaunavilág is bármikor elérhető. Ráadásul a megújult étlap izgalmas fogásai még különlegesebbé teszik az itt töltött időt – de ez még csak a kezdet!

PR cikk

Wellness minden időben: strandolás és szaunázás egy helyen

A Duna Residence a nyári forróságban és a hűvösebb napokon is ideális választás. A tágas beltéri wellnessrészleg és a szabadtéri medence tökéletesen kombinálják az aktív pihenést a nyugalommal. A szaunavilágban finn szauna, gőzkabin és infraszauna biztosítja a testi-lelki feltöltődést – a természet közelsége pedig csak tovább fokozza az élményt.

Esküvő, céges rendezvény, csapatépítés – különleges alkalmak különleges helyszínen

Kevesen tudják, hogy a Duna Residence álomesküvők helyszíneként is egyre népszerűbb. A gyönyörű panoráma, a természetközeli, nyugodt környezet, valamint a professzionális szervezés garantálja, hogy a nagy nap valóban emlékezetes legyen. A hely adottságai lehetővé teszik, hogy a szertartás, a vacsora és az ünneplés is egy helyszínen valósuljon meg – legyen szó kisebb, meghitt eseményről vagy nagyobb, többnapos lakodalomról. A kényelmes, jól felszerelt apartmanok pedig gondtalan szálláslehetőséget biztosítanak a vendégek számára is.

A Duna Residence emellett céges rendezvényekhez, tréningekhez és csapatépítő programokhoz is ideális választás. modern tárgyalóterek, a wellness-szolgáltatások, a panorámás kültéri és beltéri helyszínek, valamint a rugalmas szervezés lehetőséget ad arra, hogy akár egynapos workshopot, akár többnapos vállalati elvonulást is professzionális környezetben valósítsanak meg a cégek.

Programdömping egész nyáron – hamarosan érkezik a II. Panorama Piknik!

A Duna Residence az idei évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy vendégeit ne csak pihenéssel, hanem élményekkel is megajándékozza. A nyári szezonban szinte minden hétvégére jut valamilyen különleges esemény – így legyen szó zenéről, gasztronómiáról vagy mozgásról, mindenki megtalálhatja a kedvencét.

A tervezett programok között szerepelnek:

  • Hangulatos kertmozik
  • Pilates & Brunch (08. 09.)
  • Medencés bulik
  • Nyárzáró party
  • Októberfeszt

...és még sok más meglepetés!

És ami talán a legjobban várt esemény: augusztus 16-án érkezik a II. PANORAMA Piknik!

Az előző nagy siker után most újra találkozunk – több zene, több íz, még több élmény és meglepetés vár mindenkit:

Újra várunk titeket délután kettőtől egészen este tizenegy óráig egy felejthetetlen nyári daytime party-ra! Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jókedved – mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést! Piknik, medence, koktélok, naplemente és zene DJ Makszimmal – család- és kutyabarát környezetben. A belépés 14 év alatt ingyenes, a férőhelyek viszont limitáltak! Jegyek és részletek a Duna Residence oldalain és a cooltix.hu-n.

A Duna Residence tehát nem csupán egy wellnessközpont – hanem egy élményhelyszín, ahol a pihenés, a szórakozás és a közösségi élmények tökéletes harmóniában találkoznak. Legyen szó egy hétvégi kikapcsolódásról, egy életre szóló esküvőről vagy egy nyári buliról, itt minden adott ahhoz, hogy különleges pillanatokat éljünk át.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu