Élménnyel teli nyár a Duna Residence-ben – minden nap nyitva, medencék, szaunavilág és programkavalkád várja a vendégeket

Wellness minden időben: strandolás és szaunázás egy helyen

A Duna Residence a nyári forróságban és a hűvösebb napokon is ideális választás. A tágas beltéri wellnessrészleg és a szabadtéri medence tökéletesen kombinálják az aktív pihenést a nyugalommal. A szaunavilágban finn szauna, gőzkabin és infraszauna biztosítja a testi-lelki feltöltődést – a természet közelsége pedig csak tovább fokozza az élményt.

Esküvő, céges rendezvény, csapatépítés – különleges alkalmak különleges helyszínen

Kevesen tudják, hogy a Duna Residence álomesküvők helyszíneként is egyre népszerűbb. A gyönyörű panoráma, a természetközeli, nyugodt környezet, valamint a professzionális szervezés garantálja, hogy a nagy nap valóban emlékezetes legyen. A hely adottságai lehetővé teszik, hogy a szertartás, a vacsora és az ünneplés is egy helyszínen valósuljon meg – legyen szó kisebb, meghitt eseményről vagy nagyobb, többnapos lakodalomról. A kényelmes, jól felszerelt apartmanok pedig gondtalan szálláslehetőséget biztosítanak a vendégek számára is.

A Duna Residence emellett céges rendezvényekhez, tréningekhez és csapatépítő programokhoz is ideális választás. A modern tárgyalóterek, a wellness-szolgáltatások, a panorámás kültéri és beltéri helyszínek, valamint a rugalmas szervezés lehetőséget ad arra, hogy akár egynapos workshopot, akár többnapos vállalati elvonulást is professzionális környezetben valósítsanak meg a cégek.

Programdömping egész nyáron – hamarosan érkezik a II. Panorama Piknik!

A Duna Residence az idei évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy vendégeit ne csak pihenéssel, hanem élményekkel is megajándékozza. A nyári szezonban szinte minden hétvégére jut valamilyen különleges esemény – így legyen szó zenéről, gasztronómiáról vagy mozgásról, mindenki megtalálhatja a kedvencét.

A tervezett programok között szerepelnek:

Hangulatos kertmozik

Pilates & Brunch (08. 09.)

Medencés bulik

Nyárzáró party

Októberfeszt

...és még sok más meglepetés!

És ami talán a legjobban várt esemény: augusztus 16-án érkezik a II. PANORAMA Piknik!