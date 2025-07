Újranyitott a Vadas – Minden nap megkérdezik a vendégeket, mert fontos a véleményük

Ennek érdekében a fürdő nem csupán a higiéniai protokollokat erősítette meg, hanem napi rendszerességgel kérdezi meg vendégeit a tapasztalataikról. Kérdőívek, személyes beszélgetések és visszajelző pontok segítik, hogy pontos képet kapjanak arról, mit gondolnak az ide látogatók a tisztaságról, a szolgáltatások színvonaláról, vagy arról, hogyan érzik magukat a park területén.

Nem várjuk meg a szezon végét, hogy kiderüljön, miben érdemes még fejlődnünk. Minden nap megkérdezzük a vendégeinket, és figyelünk a visszajelzésekre

– mondja a fürdő vezetése.

A Vadas szeretné megerősíteni pozícióját a családbarát, biztonságos és élménydús nyári úti célok között. A 10 medence, a kalandpark és a megújult szállások mellett a vendégek véleménye az, ami a mindennapi üzemelést formálja. A fürdő vezetése kiemeli, hogy különösen nagy eredmény működésükben, hogy visszatérő vendégek száma évről évre növekszik.

Itt minden részlet a vendéget szolgálja

A több mint 30 hektáron elterülő fürdő tökéletes választás akár egy napos strandoláshoz, akár hosszabb nyaraláshoz. A gondosan karbantartott környezet, az árnyas zöldterületek, a tiszta medencék és pihenőhelyek mind a vendégek kényelmét szolgálják.

A kínálatban megtalálhatóak élménymedencék, hullámmedence, pancsolók, és a háromszintes csúszdapark is, ahol hat különböző pálya garantálja a száguldást és az igazi élményeket. A legkisebbek számára játékos vízi attrakciók és sekély medencék nyújtanak önfeledt szórakozást, miközben a szülők kényelmes, árnyékos pihenőzónákban figyelhetik őket – egy kávé vagy frissítő mellett, a közeli vendéglátóegységeknek köszönhetően.

Nap mint nap változatos animációs programok, aquafitness, sportpályák és esti kalandpark gondoskodnak a valódi kikapcsolódásról.

A fürdő mindössze egy karnyújtásnyira fekszik Esztergomtól, a határ túloldalán – így könnyedén elérhető akár egy spontán fürdőnaphoz is. Párkány városa ilyenkor igazi nyaralóhangulatot kínál: esti sétálóutcák, teraszos éttermek és kávézók teszik teljessé a napot, akár egy hosszú fürdőzés után is. Budapestről vagy a főváros környékéről is érdemes tervezni ide egy kirándulást, bő egy óra alatt meg lehet érkezni a határ menti városba.