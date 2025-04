Változatos munka, támogató csapat és biztos jövő vár a Magyar Suzukinál

Inspiráló változatosság

A Magyar Suzukinál dolgozók egybehangzó véleménye szerint a vállalat egyik legnagyobb vonzereje, hogy a napi munka messze nem unalmas rutinfeladatokból áll. Temesi Márk karbantartó mérnökként dolgozik, és számos különböző területtel foglalkozik az eszközök karbantartásától kezdve a fejlesztések kezelésén az építési projektek menedzseléséig.

Temesi Márk

Szinte minden gyáregységbe betekintést nyertem már. Műszaki beállítottságúként izgalmas számomra, hogy ilyen komplex folyamatokat láthatok át

– meséli. A változatosság számára nemcsak kihívást, hanem folyamatos tanulási lehetőséget is jelent.

Dancs Krisztián, aki egy beszerzési egységet vezet, szintén a változatosságot emeli ki.

Nincs két egyforma nap, mindig van valamilyen váratlan kihívás.

Ezeket a helyzeteket kifejezetten élvezi a szakember, mert segítenek fenntartani az érdeklődését, és lehetőséget adnak a fejlődésre is.

Papp Dominik egy újonnan kialakított beszerzési csoport egységvezetőjeként a sok kisebb részfeladatban rejlő sikereket emeli ki.

Amikor egyet lezárok ezek közül, azt sikerként élem meg. Jó érzés, hogy haladok előre, ez motivál és ösztönöz minden nap.

Folyamatos fejlődés minden téren

Mindenki lehetőséget kap a Magyar Suzukinál arra, hogy hasznos új tudást szerezzen, amit nem csak a munkahelyen tud kamatoztatni, hanem a magánéletben is. Temesi Márk például nemcsak a karbantartó mérnöki pozíciójához szükséges alapvető oktatásokban részerült, hanem tűzvédelmi és targoncavezetői képzésen is részt vett. Emellett olyan szituációkban is kipróbálhatta magát, amelyek kommunikációs készsége mellett az önbizalmát is erősítették. Egy konferencián angol nyelven mutatta be saját projektjeit különböző Suzuki-gyárak vezetőinek, amit izgalmas kihívásként élt meg. Egy másik alkalommal az anyacég vezetői előtt ismertetett egy fejlesztési javaslatot, amelyre a visszajelzés nemcsak bólogatás, hanem egy elismerő vállveregetés is volt. Ez számára máig emlékezetes maradt.

Papp Dominik jól tudja kamatoztatni a munkájában gazdasági végzettségét, például jelentések, folyamatábrák és Excel-táblák készítésekor. Emellett a Magyar Suzukinál új műszaki ismereteket is elsajátított a munkája során, beleértve a gyártási információk és műszaki rajzok értelmezését. A cégnél szerzett tárgyalási tapasztalatokat a hétköznapokban is hasznosítani tudja, és úgy érzi, hogy a kulturális látókörét is tágítja a nemzetközi környezet, ahol többek között japán, német és lengyel kollégákkal dolgozik együtt