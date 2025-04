Húszéves az AGC Glass Hungary – Mérföldkő a tatabányai autóüveggyárban

A történet 2004-ben kezdődött, amikor az AGC úgy döntött, hogy új gyárat hoz létre a Tatabánya-Környe Ipari Parkban. A gyártósorok telepítése 2005 áprilisában indult, az első autóüveg pedig még abban az évben, szeptemberben készült el. A sorozatgyártás és az autógyártók kiszolgálása 2006-ban kezdődött meg.

A következő nagy mérföldkő 2014-ben érkezett el: új gyártócsarnok nyílt, amely lehetőséget adott a kapacitás bővítésére és a hatékonyabb gyártásra. Ezzel elindult egy komplex fejlesztési projekt is, amely a gyártósorok optimalizálását célozta, különös tekintettel a hátsó üvegek mennyiségi növelésére. Az új csarnokban helyet kapott az úgynevezett AVO (added value operation) tevékenység is, amely során különféle alkatrészeket szerelnek, ragasztanak és forrasztanak az üvegekre – így a termékek teljes mértékben készen állnak a járművekbe való beépítésre.

Az AGC Automotive menedzsmentje látogatást tett a tatabányai üzemben

Ma a tatabányai gyár évente mintegy 12-15 millió oldalsó és hátsó autóüveget gyárt, és több mint 700 munkatársat foglalkoztat. Naponta átlagosan 70 teherautónyi késztermék hagyja el az üzemet.

A vállalat fontosnak tartja a helyi oktatási kapcsolatok erősítését is – különösen a regionális felsőoktatás és felnőttképzés támogatását. Ennek részeként az AGC szoros együttműködésben dolgozik az Edutus Egyetemmel.

Célunk, hogy növeljük a munkatársaink elégedettségét – versenyképes juttatásokkal, fejlődési lehetőségekkel, valamint biztonságos és korszerű munkakörnyezet biztosításával

– emeli ki Gíber Mihály, aki a kezdetektől az AGC Glass Hungary dolgozója, jelenleg ügyvezető igazgató.

Hisszük, hogy termékeink minősége nemcsak a robusztus folyamatoknak és a folyamatos fejlesztésnek köszönhető, hanem munkatársaink szakértelme, motiváltsága és kreativitása is formálja a mobilitás jövőjét.

Vendégek, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt

A jövőre nézve az AGC Glass Hungary továbbra is elkötelezett az innováció, a hatékonyság és a fenntarthatóság mellett. A termelékenység növelése és a környezeti hatások csökkentése egyaránt stratégiai cél. Emellett a vállalat erősíti regionális partnerségeit, hogy még aktívabban vehessen részt a helyi közösség életében.