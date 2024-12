Ha már szóba hozta a közlekedést, térjünk rá a Duna-hídra. Mi indokolta az új Monostori híd megépítését?

MA: Ahhoz, hogy Észak- és Dél-Európa között egy észak-déli folyosót nyithassunk, megfelelő infrastrukturális elemekre van szükség, és ebben az új híd kulcsfontosságú. Budapest és Pozsony között eddig nem volt olyan közúti kapcsolat, amely lehetővé tette volna a nehéz teherforgalmat. Vámosszabadi volt korábban az egyetlen ilyen átkelőhely, de a híd állapota miatt ott is korlátozásokat vezettek be. Az új komáromi híd naponta átlagosan 3600 teherautót és 2023-ban összesen 2,2 millió járművet szolgál ki, ami jól mutatja, hogy mekkora szükség volt rá.

Komáromi erődrendszer - Molnár Attila (polgármester), Tolnainé Puskás Anikó (MBH Bank)

Milyen hatással volt a híd a helyi gazdaságra? Milyen változásokat tapasztaltak?

MA: A híd gazdasági szempontból mérföldkő Komárom számára. A helyi adóbevételek két és félszeresére nőttek, amit részben a hídnak köszönhetünk, hiszen több befektetőt is vonzott, akik számára a híd közvetlen kapcsolatot biztosít a térség ipari központjaihoz. Az autóipari beszállítók közül például egy cég kifejezetten a híd miatt települt Komáromba, más feltétel nem is nagyon érdekelte a tárgyalóasztalnál ülve. Az idegenforgalom és turizmus terén is abszolút mérhető növekedés tapasztalható.

Komárom erődrendszere a város egyik legjelentősebb történelmi látványossága. Milyen koncepció alapján kezdték meg a felújítását és hogyan tervezik a jövőben fejleszteni?

MA: Szoktuk mondani, hogy az erődök városa vagyunk, és ez egy olyan vonzerő, amelyet máshol nem találni. A város nagy rendezvényeit is gyakran az erőd falai közé szervezzük. Emellett államközi találkozók és diplomáciai események helyszíneként is szolgál, így a diplomácia számára is nagy értéket képvisel. Európában csak Lengyelországban található egy hasonló, de kisebb volumenű erődrendszer, valójában nyugodtan mondhatom, hogy a komáromi egyedülálló egész Európában, emiatt terveink között szerepel, hogy a komáromi erődrendszer a világörökség része legyen. Ehhez persze komoly forrásokra van szükség, hiszen az egész komplexum 64 hektáron terül el. A felújítás alapötlete az, hogy minden tagerőd kapjon valamilyen funkciót. Talán a Csillagerőd a legjobb példa erre, a Liget Projekt részeként a Szépművészeti Múzeum antik, görög-római szobormásolat-parkja érkezett ide. Ez egy tökéletes funkció, a régióban egyedülálló, Európában csak Stuttgart környékén van ilyen, meg Franciaországban. A Monostori Erődben inkább hadászati turizmussal kapcsolatos programokat, hadijátékokat szeretnénk megvalósítani. Az Igmándi Erőd kimondottan a szabadidő-turizmushoz kapcsolódó projekt, ott például egy kerékpáros pihenőpark megvalósításán dolgozunk éppen. Tehát, ha a tagerődöknek sikerül megtalálnunk a funkciójukat, akkor lehet majd komplexen kezelni és befejezni az egész projektet. A felsoroltaknak csak egy részét sikerült idáig megvalósítanunk, tehát ehhez még kellenek azok a pályázati lehetőségek, amelyek a folytatást biztosítják majd a város számára.