A Budapest és Hegyeshalom közötti 1-es számú vasútvonal Magyarország legnagyobb áruforgalmat, belföldi és nemzetközi személyforgalmat egyaránt lebonyolító vonala, egyúttal fontos szerepet tölt be Európa vasúti közlekedésében. A MÁV a magyar kormány jóváhagyásával és az Európai Unió támogatásával ezen a vonalon a szűk keresztmetszetek felszámolását és a vasúti átjárhatóság növelését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és pontosabbá váljon a vasúti közlekedés. A projekt célja a Budapest-Bécs vasúti összeköttetés színvonalának javítása, amelyet követően bővíthetővé válik a menetrendi kínálat, és tovább csökkenthető a járatok menetideje. Az új menetrendi szerkezetben várhatóan napi 16 pár járat kapcsolja majd össze a magyar és osztrák fővárost a jelenleginél rövidebb menetidővel. A fejlesztéssel javul a Győr-Bécs nemzetközi kapcsolat színvonala, csökken a Budapest és Győr közötti menetidő és a nemzetközi vonatok gyorsítása magával hozza a Budapest környéki elővárosi közlekedés felgyorsítását is.

Az év végén záruló projekt a TEN-T törzshálózati követelményeknek megfelelő műszaki paraméterek kialakítását célozza az átjárhatóság, a közlekedésbiztonság és a vasúti szolgáltatások javítása érdekében. Ennek kedvező hatásai lesznek a vasúti személyszállítás esetében, többek között a Győr-Hegyeshalom és Győr-Bécs útvonalon közlekedők számára is.

Forrás: MÁV

A projekt része volt az elektronikus biztosítóberendezések belsőtéri elemeinek cseréje, új kezelőfelületek és új áramellátó berendezések telepítése Tata, Almásfüzitő-felső és Hegyeshalom vasútállomásokon. Komárom állomáson a meglévő elektronikus biztosítóberendezést cserélték a megbízott kivitelezők.

A meglévő Központi Forgalomellenőrzés berendezés (KÖFE) helyett korszerűbb Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI) létesült a teljes vasútvonalon. Közvetlenül Győr város és annak vonzáskörzetében élőknek is előnyt hoz ez a beruházás, hiszen az új KÖFI révén pontosabb lehet Győr és Hegyeshalom között is a vasúti közlekedés, javulhat a menetrendszerűség, ami a hivatásforgalomban is előnyt jelent. Megváltozik és egységesebb lesz az utastájékoztatás is, hiszen az egész vonalon egy Üzemirányító központból vezénylik a MÁV munkatársai az utastájékoztató rendszereket.