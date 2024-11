Az alábbi cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban.

Csakis a laptopodhoz valót használj

A legelső és legfontosabb szabály, hogy tényleg csak olyan töltővel töltsd a laptopod, ami a laptopodhoz való. Az, hogy ez egy gyári vagy utángyártott eszköz, nem számít, az egyéb megoldásoknak azonban meglehetnek a hátulütői.

Még manapság is számos gép “center pin”-es töltővel üzemel, ami egy megoldás arra, hogy a töltő és a laptop kommunikálni tudjon egymással. Sajnos ezt a kivitelt az univerzális töltők csak fizikailag másolták le, ezek kialakításukból adódóan nem képesek kommunikálni a laptopokkal, ami számos problémát felvet.

Jobbik esetben csak arról van szó, hogy az univerzális töltő egyszerűen lassan, vagy sehogy nem képes tölteni a laptopodat. Ennek több oka is lehet. Először is ezek az eszközök sokszor olcsó alkatrészekből állnak, szóval simán lehetséges, hogy hibás az eszköz, de az is megtörténhet, hogy a laptopod utasítja el az áramfelvételt, mert érzékeli, hogy nem olyan sebességet kap, mint amit kellene.

A rosszabbik eset, mikor az univerzális töltő rossz feszültséget küld, a laptop azonban nem rendelkezik semmiféle védelemmel, így az ingadozó vagy csak nem megfelelő áramerősség szép lassan hazavágja az alaplapot vagy egyéb alkatrészeket.

Ennek fényében erősen javasolt csakis a gépedhez való töltőt használni. Ha például Acer notebookod van, egy Acer laptop töltő, amire szükséged van.

A kábel a lelke mindennek

Ez talán egy kicsit túlzás, de az mindenképp igaz, hogy a töltési folyamat legsérülékenyebb része a kábel. Ennek a meghibásodása azért is nagyon kellemetlen, mert nem könnyű észrevenni, sokan hetekig, hónapokig úgy használják a töltőjüket, hogy a kábel már sérült, de még működik.

Ennek a legegyértelműbb jele, hogy a töltés csak bizonyos pozíciókban megy, “játszani kell” a kábellel, hogy áramot vegyen fel a laptopod.

A kábel állapotát a legjobban úgy őrizheted meg, ha nem csavarod fel és törekedsz arra, hogy éles szögekben se hajoljon meg sehol. Ehhez hozzátartozik, hogy nem használod például ajtókereten keresztül, ahol időnként rácsukódhat az ajtó. Ez a forgatókönyv azért veszélyes, mert a műanyag burkolat alatt nem látszik, hogy megsérül a rézkábel, de egy kihagyó töltő szélsőséges esetben még tüzet is okozhat.