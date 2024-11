A környezetvédelemnek is fontos szerep jutott

A közlekedésbiztonság mellett a környezetvédelem is fontos szerepet játszik a vállalat életében. A Magyar Suzuki Marine csoportja iskolások környezetvédelmi oktatásával és a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 9. osztályos tanulóival közös szemétszedéssel ünnepelte a Föld napját. Több zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Kis-Duna és a Nagy-Duna-ág mellett elhelyezkedő vadregényes zöld területen.

Júniusban is folytatódott az a cél, hogy Esztergom városában minél kevesebb szemét legyen. A Magyar Suzuki csaknem 200 munkatársa és családtagjaik 110 zsák szemetet szedtek össze a Duna-parton, a belvárosban, illetve a Bazilika környékén.

A szemétszedésen kívül az autógyártó az árvízvédelemből is kivette a részét: Dunaalmás településének vásároltak egy szivattyút az árvíz elleni védekezéshez, illetve a Suzuki Aréna helyreállítási munkáihoz is anyagilag hozzájárultak.

Sportban is otthon

Esztergom városa sportos település, így a Magyar Suzuki is fontosnak tartja, hogy ezt területet is támogassa. A Suzuki Aréna tavalyi átadásával birtokba vehette az új sportcsarnokot a helyi női kézilabdacsapat is. Az esztergomi kézisek történelmük során második alkalommal szerepelnek az NBI-ben: 2001-től három és fél idényt töltöttek a legjobb hazai csapatok között. A szakmai stáb célja az, hogy az Esztergomi Kézilabda Klub a hazai kézilabdabajnokság élmezőnyéhez tartozzon. A Magyar Suzuki a csapat anyagi támogatása mellett három esztergomi gyártású Vitarával is hozzájárul a nagyra törő tervekhez.