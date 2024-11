45 - 171 – 367

Sokmilliós játékfeladvány is lehetne belőle, mit jelent a címben szereplő számsor, mivel nagyon kevesen vágnák rá elsőre, hogy a magyarországi AlzaBox hálózat gyarapodását jelzi. Az Alza sokak számára nem ismeretlen, mint online webáruház. Azonban 2024-ig meglehetősen Budapest központú volt a tevékenysége.

A csomagautomaták nagy többsége és az összes bolt Budapesten koncentrálódott. 2024 elején indult a saját csomagautomaták országos terjeszkedése, mivel a vidéki vásárlók is megérdemlik azokat a szolgáltatásokat, amit egy AlzaBox nyújtani képes:

- 24 órás elérés, tehát bármikor átveheted a rendelésed

- Sokkal könnyebb a reklamációs folyamat lebonyolítása, a visszaküldést boxon keresztül is lehet intézni

- Az XXL fiókok megjelenésével nagyobb térfogatú dobozok is szállíthatók AlzaBox-ba

- Sokkal gyorsabb kézbesítés (Éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled kampány)

- Együttműködési lehetőség kisebb cégek számára – szerződni lehet az Alzával és a vállalkozó tud AlzaBox-ba is szállítani, közelebb kerülve így a kliensekhez.

Forrás: alza.hu

AlzaBox hálózat számokban

Amikor ez a cikk íródik (2024 október), 367 AlzaBox állt rendelkezésre. Folyamatosan zajlik a további bővítés lehetőségeinek keresése.

Forrás: alza.hu

A fenti grafikonból látszik, hogy 2022, 2023-as stagnálás után, 2024 jelentette az áttörést, amikor sikerült megduplázni az elérhető boxok számát.

AlzaBox hálózat vármegyei szinten

Ahogy említettük kezdetben Budapesten összpontosult a csomagautomaták jelentős hányada. Arányaiban még mindig számottevő a fővárosi jelenlét, összesen 142 AlzaBox áll rendelkezésre, de számuk mostanra inkább picit csökken, a kevésbé kihasználtak eltávolításra kerülnek.

A terjeszkedés gyorsabban haladt az északnyugati régiókban, amely összefüggött a Szlovákia déli részén található szenci nagy logisztikai központtal.

Komárom-Esztergom vármegyében a cikk megszületésekor 8 saját csomagautomata volt telepítve, ami a teljes „flotta” durván 2%-a. A Komárom-Esztergom vármegyei terjeszkedést nagyban segíti a szlovákiai stratégiai szintű logisztikai központ is.