Milyen feladatokat látnak el az áruszállítók?

Az áruszállítók munkájának alapvető célja a kijelölt címek teljesítése és az áruk kiszállítása. Feladatkörük ugyanakkor korántsem csak a vezetésből áll, számos egyéb teendőjük is akadhat a mindennapok során. Ilyen például az áruk felvétele és rakodása, amit sok esetben maguk a sofőrök végeznek, vagy legalábbis tevékeny szerepet vállalnak benne.

Ilyenkor ellenőrzik az áruk mennyiségét, illetve átveszik a fuvarokhoz kapcsolódó dokumentációkat, iratokat. Ezek jellemzően szállítólevelek, fuvarokmányok, számlák és egyéb hasonló dokumentumok, amelyek átadásáról és aláíratásáról ugyancsak gondoskodniuk kell.

Ezenkívül a kommunikáció és kapcsolattartás szintén megkerülhetetlen része a napi feladataiknak. Kommunikálnak a raktárakkal, fuvarszervezőkkel és a cégek képviselőivel egyaránt. Utóbbiakat főként a szállítások részleteiről, időpontjáról, valamint az esetlegesen felmerülő késésekről, problémákról szokták tájékoztatni.

Végezetül pedig megemlítendő, hogy az áruszállítói pozíció olykor többféle szerepkörrel is együtt jár. Példának okáért gyakran hirdetnek áruszállító-raktáros munkaköröket, ahol a szállítás mellett a készletkezelés, anyagmozgatás és egyéb raktári teendők is kiemelt jelentőséggel bírnak. Ez pedig tovább gazdagíthatja a munkakör felelősségeit.

Elhelyezkedési lehetőségek és általános elvárások

Az áruszállítói pozíciók megtalálásához érdemes átfogó álláskeresést folytatni. A régió álláspiacára specializálódott dunakesziallas.hu weboldalán például több alkalommal jelentek már meg hasonló, főként belföldi áruszállítással kapcsolatos hirdetések a szállítás, fuvarozás álláskategórián belül: https://dunakesziallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas.

Az áruszállítói pozíciókról általánosságban elmondható, hogy sokuk akár B kategóriás jogosítvány birtokában is megpályázható. Gépjárműtől függően viszont magasabb, C+E kategória is kritérium lehet, ami mellett az érvényes GKI kártya, a tachográf kártya és PÁV III. vizsga meglétére vonatkozó elvárások is helyet kaphatnak a követelmények között.