Vasárnap kora reggel horgászversennyel indult a program, majd a kispályás focitorna, a darts verseny és a családi vetélkedő is elindult. Érkezésünkkor már a Gyerekszigeten válogathattak a játékok közül a legkisebbek is, a hangzavar természetesnek számított. A dodzsemnél és a ringlispílnél este 5-ig folyamatosan telt ház volt, de a lézer koronglövészet, a bag jump, a mászófalak és a vízi játékok is elnyerték a közönség tetszését. Fellépett a kicsik kedvence Brandnyúl is egy táncos, zenés produkcióval és az elmaradhatatlan habpartyra is sor került. Az egészségsátorban tíznél több vizsgálati lehetőség adódott, a vérképtől a talp jóslásig. A hangulat folyamatosan jó volt, mert a rendezők gondoskodtak arról, hogy az apróságoktól a szépkorúakig mindenki találjon magának kellemes időtöltést.

Büszke vagyok munkavállalóinkra!

– mondta koradélután Schwarczenberger Tamás ügyvezető igazgató.

Kollégáink fantasztikus erőfeszítéssel dolgoznak nap mint nap, és ezzel a családi nappal mi megpróbáljuk hálánkat kifejezni feléjük és persze a családtagjak felé is. Évről évre olyan programcsomagot állítunk össze, amely vonzó, érdekes. Úgy gondolom, emlékezetes lesz mindenkinek a mai nap is, előtte várják, utána emlegetik.

A felnőttek közül legtöbben vissza-visszatértek a rendezvénysátorba, ahol egymást váltották az előadók a színpadon. Jó ebédhez szólt a nóta: a népszerű Herczog Ricsi harmonikázott. A délelőttöt a Brass Show együttese hangolta, délután pedig a mulatós királyai MC Hawer és a Tekknő táncoltatta meg a közönséget. Az estét a fantasztikus Margaret Island együttese zárta élőzenekaros koncerttel.

Nálunk dolgozik már több mint 30 éve Ricsi édesapja, Herczog Kornél, akit joggal nevezhetünk ezermesternek is.

– tudtuk meg az ügyvezető igazgatótól.

Fotó: Zetovics Mario

Büszkék vagyunk rá, ahogyan a többi kollégáink szakmaiságára és szorgalmára is. Miattuk lehetünk a Güntner Csoport legnagyobb, egyben legfejlettebb gyára. Örülök annak is, hogy a cég korábbi igazgatója, Solymár Endre az államalapítás ünnepén kapta meg a Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát. Természetesen Ő is itt van.

A Güntner 2024-es Családi napja nagy sikerrel zárult, ha szeretne Tata legnagyobb vállalatánál dolgozni keresse fel a Güntner karrier oldalát az aktuális állásajánlataikért: www.guntnerkarrier.hu