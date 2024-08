Hirdetés 1 órája

Kiváló lehetőségek kereskedelmi pozíciókban Füzesabonyban és környékén

Az elhelyezkedési lehetőségek a kereskedelem berkein belül gyakorlatilag folyamatosan adottak országszerte. Az álláskeresők természetesen Füzesabonyban és környékén is a legkülönfélébb munkakörökből válogathatnak az iparághoz kötődően, amelyekből be is mutatunk néhányat a következőkben!

Forrás: freepik.com

Bolti eladó A füzesabonyi bolti eladói állások visszatérő lehetőségnek számítanak a kereskedelmi álláskategórián belül: https://fuzesabonyallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Megjelenésére és elérhetőségére a régió álláspiacára specializálódott FuzesabonyAllas.hu kínálatában is több alkalommal volt már példa, ahol egyebek mellett élelmiszerboltba, cukrászdába, de még töltőállomásra is toboroztak eladókat. A pozíció feladatköre ennek értelmében mutathat bizonyos eltéréseket, ugyanakkor a fókusz valamennyi esetben a vásárlók és a vendégek kiszolgálásán van. Ez alatt értendő többek között a kérdéseik megválaszolása, a fizettetés és a készpénzkezelés is. A bolti eladók továbbá rendszerint az árufeltöltésért, a polcképek fenntartásáért, a raktári készletek kezelésért, valamint az üzlethelység takarításáért szintén felelnek. Összességében tehát a munkakör jóval összetettebb, mint azt sokan talán elsőre gondolnák, különösen a kisebb boltok esetében, ahol a feladatok gyakorlatilag mindenre kiterjednek. Ennek ellenére az elvárások könnyen megugorhatóak, hisz a belépési feltételek főként a személyes tulajdonságokra vonatkoznak. Fontos például, hogy az állás betöltője kiváló kommunikációs képességekkel, vásárlóközpontú hozzáállással, illetve jó problémamegoldó képeségekkel rendelkezzen. Üzletvezető A tapasztalt és releváns kereskedelmi végzettséggel rendelkező munkavállalók akár üzletvezetőként is szerencsét próbálhatnak a füzesabonyi régióban. A felelősségek persze ez esetben jóval szélesebb körűek, magában foglalva az adott bolt pénzügyi, adminisztratív és operatív irányítását is. Nem beszélve a dolgozókkal kapcsolatos felelősségekről, hisz egy üzletvezetőnek a dolga, hogy betanítsa és motiválja az alkalmazottakat, felügyelje a teljesítményüket, továbbá elkészítse a munkaidő-beosztásukat. A pozíció sokrétűségéből adódóan tehát nem csak releváns végzettségre és tapasztalatra, hanem vezetői szemléletre, szervezőképességre és nagyfokú felelősségtudatra is szükség van a helytálláshoz.

Területi képviselő A mozgalmas mindennapok kedvelőinek a területi képviselői állásokat is érdemes lehet számításba venniük, amely pozíciók szintén több alkalommal képezték már részét az említett FuzesabonyAllas.hu kínálatának. Itt a fő feladatokat egy adott cég képviseletében az értékesítés és a kapcsolattartás jelenti. Ennek értelmében a területi képviselők piackutatást végeznek, felkeresik a potenciális ügyfeleket, ajánlatokat dolgoznak ki, valamint együttműködnek a már meglévő partnerekkel. Egy igazán változatos, sok utazással járó munkakör tehát, ami legalább középfokú végzettséget, kereskedelmi és értékesítői szemléletmódot, B kategóriás jogosítványt és olykor nyelvtudást is megkövetel a betöltőitől.



