Forrás: 123rf.com

1. Kerékpár

A biciklizés talán a legnépszerűbb választás, hiszen gyorsan haladhatunk, így akár 20-30 km-es távot is rövid időn belül megtehetünk. Mindehhez nem is kell sportolónak lennünk, de persze azért nem árt, ha rendszeresen nyeregbe pattanunk, hogy fejlesszük az erőnlétünket. A téli hónapok és a túlzottan esős időszakok kivételével pedig minden nap számíthatunk a bringánkra.

Egy dologra viszont kiemelten ajánlott odafigyelni: a megfelelő bicikli kiválasztására. Ha egyszerűen használható, de kellően gyors típust keresünk, akkor az országúti kerékpár jelenti a megoldást. Kerekei könnyebbek, mint az átlagos bicajoké, ezért még az emelkedőkön is gyorsan haladhatunk felfelé. Ráadásul kiránduláshoz is tökéletesen alkalmas, ezért egy igazán sokoldalú bicikli mellett tehetjük le a voksunkat.

Milyen pozitív hatásai vannak a kerékpározásnak?

● Fokozza az állóképességet. A rendszeres mozgás jót tesz a tüdőnknek, ezért nagyszerűen növelhetjük az erőnlétünket. Minél többet bringázunk, annál hosszabb távokat tehetünk meg. Éppen ezért ajánlott munkába is biciklivel járni, hiszen már napi 20-30 percnyi tekerés is rendkívül jótékony hatással bír a szervezetünkre. Ezenkívül több szabadidőnk is marad, így két legyet üthetünk egy csapásra.

● Serkenti a vérkeringést. Szinte minden izomcsoportunkat átmozgatja, aminek köszönhetően az izmaink több oxigént kapnak. Ez fokozza a vérkeringést, ami szintén nagyobb állóképességet eredményez, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát pedig csökkenti. Akár kifejezetten kényelmes vagy egészen gyors tempóban haladunk, az egészségünk mindenképpen javulni fog.

● Segít az ideális testsúly elérésében. A terhelés mértékétől függően akár nagy mennyiségű kalóriát is elégethetünk. A biciklizés szemmel látható eredményeit már 2-3 hónap után láthatjuk, ami egy újabb érv a kerékpárral való munkába járás mellett. Ha odafigyelünk az étkezésre, és heti 4-5 alkalommal bringára ülünk, akkor rövid időn belül megszabadulhatunk az extra kilóktól.

2. Roller

Az elmúlt években már hazánkban is népszerűvé váltak a rollerek. Nem véletlenül, hiszen rollerrel könnyen közlekedhetünk a városban is, mindezt költséghatékonyan és környezettudatosan. A stílust és kivitelt tekintve is számos különböző típus közül választhatunk. A hagyományos rollerrel pedig alaposan átmozgathatjuk a lábainkat is. Ha a munkahelyünk viszonylag közel található, és gyorsan el szeretnénk jutni A-ból B-be, mindenképp vegyük számításba a rollert is.