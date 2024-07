Világszerte törekvése a felsőoktatási intézményeknek, hogy több nőt vonjanak be a természettudományos, műszaki, matematikai és informatikai (összefoglaló néven STEM) képzésekbe. Nincs ez másként a győri Széchenyi Egyetemen sem, ahol a „Tehetséges STEM lányok a Széchenyi Egyetemen” című program a 7–12. osztályos lányok között népszerűsíti a természettudományos és informatikai területeket. Szükség van rá, hiszen ezeken a területeken diplomázóknak európai viszonylatban is csak a harmada nő, és az európai vállalatok műszaki munkaköreinek is csak 22%-át töltik be nők.

Drónoktól a robotokig

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program „STEMpont” komplex pályaorientációs és tehetséggondozó programjának megvalósítása keretében a Széchenyi Egyetem Apáczai kara a most lezárult pályázatban élménypedagógiai eszközökkel igyekezett a STEM képzések felé irányítani a pályaválasztás előtt álló diákokat. Az egy éven át tartó projekt annyira népszerű volt, hogy több mint 1000 diák vett részt a pályaorientációs programokon, ezen belül csak a robotika foglalkozásokon az eredetileg meghirdetett 80 helyre 200-an jelentkeztek. Ezek között szerepelt több tanulmányi kirándulás az egyetem tudományos laborjaiba, melyeken a drónok felhasználásával, a járműfejlesztés kulisszatitkaival és az űrtávközlés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a részt vevő lányok. Fenntarthatósági projektversenyeket is hirdettek, erre a műszaki megoldások és a fenntarthatóság ötvözésével készült pályaműveket vártak az általános és középiskolás csapatoktól. Hulladékok felhasználásával készült robotok, használt szövetekből varrt táskák – fantasztikus ötletek és pályaművek születtek, melyeket rövidfilmeken is bemutattak a versenyzők. A robotika képzés végén pedig mikrotanúsítványt is átvehettek a résztvevők, amit az egyetemi jelentkezésükkor kamatoztathatnak, adta tudtunkra Boros Norbert programvezető.

Petzné dr. Tóth Szilvia dékánhelyettes, projektmenedzser elmondta, hogy a mérnöki-műszaki pályaorientáció a Széchenyi Egyetem alapvető törekvései közé tartozik. Ez megjelenik például a campuson működő Mobilis Interaktív Élményközpont tevékenységében, vagy a havonta megrendezett mérnöki témanapokon, ahol fiatal, sikeres mérnökök mutatják be szakmai karrierútjukat. A dékánhelyettes szerint annak ellenére, hogy a természettudományi és műszaki területeket még mindig a férfiak dominálják, számos szempont motiválhatja a lányokat abban, hogy a STEM pályákon próbálják ki magukat. A karrierlehetőség és a pénzügyi lehetőségek mellett ilyen a rugalmas munkavégzés lehetősége, a munka és a család egyensúlyának ígérete.