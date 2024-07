Szinte nincs olyan ember, aki ne szeretne életében legalább egyszer eljutni Athénba, ebbe a lenyűgöző metropoliszba, a régi és az új imádnivaló keverékét kínáló városba. A híres görög vendégszeretet mellett persze ehhez a történelmi látnivalók kimeríthetetlen sora, a gazdag és ízletes görög konyha, a változatos programkínálat és pezsgő éjszakai élet is hozzájárul.

Még szerencse, hogy olcsó repülőjegyek Budapestről Athénba szinte mindig elérhetők, de azért érdemes figyelni a szezonális ajánlatokat néhány pénztárcabarát akcióért. Egy dolog biztos: Athénban a történelem és a modern élet pezsgő elegye vár minket, így nem érdemes halogatni életünk utazását.

Athén falai között ókori szelek fújdogálnak

Az Akropolisz és a Parthenón a város ikonikus műemlékei, amelyek szinte kötelező látnivalók minden turista számára. Az ókori Athén központja, az Akropolisz, lenyűgöző panorámával várja a történelem iránt fogékony nyaralókat. A Parthenón mellett egyébként érdemes ellátogatni az Erechtheionhoz és a Propylaia kapuhoz is, hogy teljes képet kapjunk az ókori görög építészetről és kultúráról.

Az Akropolisz Múzeum modern épületét sem csak kívülről érdemes megcsodálni, hiszen gazdag gyűjteményének felfedezése közben megcsodálhatjuk az Akropoliszról származó leleteket és műkincseket, melyek történelmi titkokat tárnak fel az ókori Athén mindennapjairól. A régészeti park környékén sétálva a Római Agora és a Hadrianus könyvtár is feltárul előttünk, melyek szintén letűnt korok nyomait őrzik.

Athén a felhők felett, fák alatt

Athén nemcsak a történelem szerelmeseinek, hanem az aktív pihenést kedvelőknek is rengeteg lehetőséget kínál. A Lycabettus-hegy csúcsáról például gyönyörű kilátás nyílik a városra, és a túra maga is kellemes kihívás lehet. A hegyre egyébként felvonóval is feljuthatunk, de a sportosabbak választhatják a gyalogos ösvényeket is.

A város tele van zöldterületekkel és parkokkal, ahol a helyiek és turisták egyaránt szívesen sétálnak, kocognak vagy piknikeznek. Érdemes rászánni néhány órát a parkok felfedezésére és ha már piac is van a közelben, akár egy gyors piknik hozzávalóit is beszerezheted. A Nemzeti Kert és a Zappeion Kert különösen szép helyek, amelynek árnyas padjain és a fák lombkoronájának árnyékában még a nyüzsgő város közepén is nyugalmat találhatunk.