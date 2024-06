Hirdetés 26 perce

Vendéglátós munkát vállalnál Ózdon, esetleg környékén? Íme két terület, ahol könnyedén elhelyezkedhetsz!

A vendéglátás egy igazán változatos iparág, amelynek berkein belül megannyi lehetőség adódhat az elhelyezkedésre, akár Ózdon és környékén is. Ezen belül is az éttermi és a szállodai állások érhetőek el különösen gyakran, amely pozíciókkal kapcsolatban most hozunk is néhány hasznos információt!

Forrás: Freepik.com

Éttermi munkakörök Az éttermi állások esetében meglehetősen széles a merítés Ózdon és a környékbeli városokban, illetve településeken. Ezt támasztja alá a régióra álláspiacával foglalkozó OzdAllas.hu kínálata is, ahol a betanított és a szakmai képzettséget igénylő ózdi éttermi álláslehetőségek is előfordulnak. Előbbire jó példaként szolgálnak a konyhai kisegítői pozíciók, amelyek semmilyen előképzettségre vagy tapasztalatra vonatkozó elvárást nem támasztanak a pályázók felé. A feladatok ugyanis betanított munkafolyamatokból állnak, olyan tevékenységeket magukban foglalva, mint például a mosogatás, a konyhai berendezések tisztítása, a nyersanyagok előkészítése, valamint a tálalásban való segédkezés. Ezen teendőkhöz pedig nem szaktudásra, hanem sokkal inkább önállóságra, gyorsaságra és jó állóképességre van szükség. Ugyancsak széles álláskeresői réteg számára lehetnek elérhetőek a felszolgálói pozíciók. Manapság ugyanis gyakran már nem elvárás a releváns végzettség megléte, és a munkáltatók vállalják dolgozóik betanítását a felszolgálói feladatok ellátására. Ezen feladatok közé tartozik például az ételek és italok szervírozása, az asztalok takarítása és rendben tartása, továbbá a foglalások kezelése is. A hangsúly ez esetben is a személyes tulajdonságokon van: a munkáltatók általában vendégközpontú, udvarias és egyúttal pörgős dolgozókat keresnek ebbe a pozícióba. Más a helyzet a szakács munkakörök kapcsán, ahol már rendszerint általános elvárás a szakirányú végzettség és a releváns tapasztalat is. Mindez persze nem meglepő, hisz a szakácsok az ételek elkészítéséért, az étlap és a menü összeállításáért, az alapanyagok rendeléséért, illetve a konyha működésének irányításáért egyaránt felelnek. Így összességében nem csak szakmai felkészültségre, hanem precizitásra, kreativitásra és csapatjátékos attitűdre is szükségük van a helytálláshoz. Szállodai pozíciók A szállodai állások szintén egy jelentős halmazát alkotják a vendéglátós munkalehetőségeknek, és feltűnésükre az említett ozdallas.hu kínálatában is több alkalommal volt már precedens.

Egy tipikus pozíciónak számít például a recepciós munkakör, amelynek kapcsán a fő feladatokat a szobafoglalások kezelése, a vendégekkel való kommunikáció és kapcsolattartás, valamint különböző adminisztrációs teendők jelentik. A pozíciónak valamennyi esetben általános elvárása a kommunikációképes angol nyelvtudás, ami mellett minden egyéb idegen nyelv ismerete külön előnyt jelenthet. Ezenkívül gyakoriak a szobalány/szobafiú munkák is, ahol főként takarítói tevékenységeket kell ellátni. Ezalatt értendő többek között a szobák kiporszívózása, a portörlés, az ágyneműk cseréje, a fogyóeszközök pótlása és minden egyéb hasonló tevékenység. A munkakör általában könnyen elérhető, elvárásként a megbízhatóságot, alaposságot és a rugalmasságot szokták megfogalmazni a munkáltatót.

