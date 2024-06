Tisztelt Tatabányai Ügyfeleink!

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-től a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentes használatra biztosít szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényt a szelektív hulladék ingatlanon történő gyűjtéséhez. Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt mindazon ügyfeleink részére biztosítjuk, akik jelenleg a vegyes háztartási (kommunális) hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik, és az eddigiek során a szelektív hulladékot zsákban gyűjtötték.

Lakossági ügyfeleink fejenként 1 darab szabványos szelektív gyűjtőedényre jogosultak.

Mit kell tenni, hogy Ön térítésmentesen új szelektív hulladékgyűjtő edényt kaphasson?

Az új szelektív hulladékgyűjtő edény

Átvételének ideje:

2024.06.15, szombat 8:00-16 óra között

2024.06.22, szombat 8:00-16:00 óra között

2024.06.29, szombat 8:00-16:00 óra között

2024.07.06, szombat 8:00-16:00 óra között

Átvételének helye:

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft székhelye: Tatabánya, Erdész utca E

Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt lakossági ügyfeleink, lakcímkártya, személyigazolvány, valamint egy hulladékkezelési számla vagy csekkbemutatását követően személyesen vehetik át, nem saját tulajdonú ingatlan esetén meghatalmazás bemutatásával. Meghatalmazással történő edényzet átvétel esetén is szükséges, a szerződött ügyfél hulladékkezelési számlájának, vagy csekkjének a bemutatása.

Azon ingatlanhasználók, akik nem rendelkeznek aktív hulladékszállítási szerződéssel, a központi (Tatabánya, Erdész utca E.) ügyfélszolgálati irodánkban való szerződéskötést követően jogosultak, a szelektív hulladéktároló edény átvételére.

A szelektív-hulladékgyűjtési rendszer – a gyűjtőedények által nyújtott előnyökön túl - nem változik.

A szelektíven gyűjtött hulladékot a területi szolgáltató továbbra is a már megszokott, hulladéknaptárban megadott szelektív gyűjtési napon szállítja el. A kihelyezett edényen felüli többlethulladék továbbra is kihelyezhető átlátszó zsákban a kuka mellé, azaz továbbra is mennyiségi korlátozás nélkül szállítjuk el a szelektív hulladékot. Az új szelektív hulladékgyűjtő edénybe műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető, amellyel kapcsolatosan minden információ elérhető a hulladékgyűjtő edényhez mellékelt szórólapon és a MOHU honlapján a www.mohu.hu weboldalon.