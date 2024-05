Igen, Demján Sándor 2018-ban bekövetkezett halála után átalakult a VOSZ tevékenysége országosan, illetve a megyékben is. Addig az érdekérvényesítés volt az elsődleges, azóta pedig elsősorban a vállalkozásokat érintő jogszbályok előkészítésében és véleményezésében fejti ki tevékenységét a VOSZ. Hozzáteszem, hogy 2021-től megváltozott a VOSZ arculata és új stratégia került kidolgozásra az országos szervezetben és a vármegyékben is. A stratégia alappillérei a sikeres érdekképviselet, a szolgáltatások további fejlesztése, az aktív egyeztetések, a "VOSZ márka" erősítése. Mindezek a következő évek munkáját, programjait is meghatározzák.