A Bridgestone nem csak papíron zöld: a tatabányai gyár és motivált kollégái rendszeresen megmozdul a környezetvédelemért. Legutóbbi akciójuk során a Vértes szívét, a Kőhányást varázsolták hulladékmentessé egy nagy, közösségi szemétszedési akcióval. Az összesen 40 főre duzzadt csapat kutyás kísérettel vetette bele magát a feladatba, kiélvezve a friss levegőt és a természet közelségét. A napot egy közös, baráti ebéddel is megkoronázták, megünnepelve az eredményes munkát.

A vállalat továbbá a helyi környezet zöldítéséhez is számos további tevékenységgel járul hozzá – májusban például évelő virágok ültetésével Tatabánya városában. A helyi önkormányzattal együttműködésben megvalósuló programban a vállalat önkéntesei is részt vettek.

A gyárban évek óta fut a már hagyománnyá vált „Szavazz egy jó ügyért” kampány, melynek során a kollégák dönthetik el szavazataikkal, hogy melyik helyi, jó ügyet támogassa adományaival a Bridgestone Tatabánya. Idén tavasszal a környezetvédelem és a fenntarthatóság került a fókuszba, melynek keretében három szervezetre – Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület, Természetes Életmód Alapítvány Agostyán, és Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület – voksolhatnak a dolgozók.

A „Légy önmagad!” Hét alatt márciusban a gyárban a sokszínűség és az egyenlőség került a középpontba. Ezen a héten nemcsak inspiráló beszélgetések és idézetek hirdették a téma fontosságát, hanem egy nagyszabású adománygyűjtési program is, amelynek sikere az összegyűlt tartós élelmiszerek mennyiségében is megmutatkozott. Ezeket az adományokat a tatabányai Hatos-telepi Máltai Közösségi Ház segítségével juttatták el a rászoruló családokhoz, ezzel is segítve a helyi közösséget és erősítve az együttműködés szellemét.

A kollégák fizikai és szellemi jóllétének támogatása és az önkéntesség összekapcsolásának kiemelkedő példája a Piros Orr Bohócdoktorok szervezésében megvalósuló májusi Velencei-tó kerülő kerékpározás is. A Bridgestone évek óta támogatja az Alapítvány tevékenységét, a vállalat pedig a közös bringázás megvalósításához és kollégái részvételéhez is hozzájárul.

A gyár által támogatottak körét a tatabányai Nagycsaládosok Egyesületének idei családi napja is bővíti, melynek sikeréhez jelentős összegű adománnyal járulnak hozzá, így téve az eseményt még felejthetetlenebbé a résztvevők számára.

A Bridgestone Tatabánya közösségi és környezetvédelmi aktivitásai nem csupán a gyár kapuin belül érzékelhetők, hanem messze túlmutat azokon, demonstrálva a Bridgestone és a hazai gyár elkötelezettségét a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás mellett.