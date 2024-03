Cikkünkben megmutatjuk, hogyan lehet ennek véget vetni, és kialakítani a tökéletes kapszulagardróbot.

Mit értünk kapszulagardrób alatt?

A kapszulagardrób kialakítása egyszerre segít a fenntarthatóságban, egyszerűsíti le az életünket és csökkenti a kiadásainkat. Akár már harminc ruhadarab is elég ahhoz, hogy tökéletesen stílusosan öltözködjünk. A kapszulagardrób fogalma egy Wardrobe, vagyis gardrób nevű angol butikhoz kötődik, melyet Susie Faux nyitott még 1970-ben. Célja mindösszesen annyi volt, hogy segítsen a nőknek minél kevesebb ruhadarabból öltözködni. Törekvése olyan sikeres lett, hogy később egész kollekciók készültek a koncepciója alapján.

A főként női szekrényeket érintő irányzat egy időre elfelejtődött, ma azonban a reneszánszát éli – főként a fast fashion környezeti hatásainak felismerése miatt. Képzeljünk el egy olyan szekrényt, ami nincsen csordultig tele ruhával, mégis minden alkalomra megtaláljuk benne, amit szeretnénk. Minden darab passzol egymáshoz és hozzánk is. Nincsenek felesleges textilek, csakis jól használható, minőségi darabok.

A kapszulagardrób limitált darabszámú ruhából áll, mégis praktikus, személyre szabott és jól kombinálható megoldásokat nyújt.

Mi kell a tökéletes kapszulagardrób kialakításához?

Hiába van tele a szekrényünk ruhákkal, jellemzően minden évszaknak megvan az a néhány alapdarabja, amit rendszeresen viselünk. A többiek pedig csak ott lógnak vagy pihennek a szekrények polcain. Első lépésként ezeket kell átnéznünk, és kiszelektálni azokat a ruhákat, amelyek csak a helyet foglalják és egyébként nem vagy alig hordjuk őket. Nőként hajlamosak vagyunk az érzelemalapú gondolkodásra, minek következtében könnyen megesik a szívünk olyan példányokon is, melyeken nem kellene. Ennek elkerülése érdekében hozzunk szabályokat a szelektáláshoz. Például, amit nem viseltünk az elmúlt fél vagy egy évben, az mehet.

Ha megvagyunk a válogatással, szortírozzuk szét az egyes ruhadarabokat típus szerint. Az egyik kupacba menjenek a nadrágok, a másikba a felsők és így tovább. Nézzük át, hogy mi mihez passzol, olyan alapdarabokat keressünk, amik leginkább illenek egymáshoz és hozzánk is. Ami már kopott vagy nem jön ránk, esetlen már nem érezzük magunkhoz közel, azt ne kíméljük, a továbbiakban is csak feleslegesen foglalná a helyet. Ha túl nagy feladatnak érezzük a válogatást, évszak szerint is lehet gondolkodni, és csak az adott hónapokban gondolkodni, de bátran kérhetünk segítséget is: biztosan van olyan barátnőnk, aki örömmel segít.

5 alapdarab, ami egy kapszulagardróbból sem hiányozhat

Az előzőekben átnéztük, hogyan tudjuk hatékonyan kiválogatni a ruhásszekrényünk tartalmát, most nézzük meg, hogy melyek a legszükségesebb alapdarabok egy kapszulagardrób kialakításához!

Egyszerű garbó: egy kellemes anyagú, semleges színű garbó örök darab lehet. Jól variálható, kardigánnal, blézerrel egyaránt viselhető, ahogy szoknyához vagy nadrághoz is passzol. Klasszikus szabású blúz: egy fehér blúz igazi joker darab lehet. Éppúgy megállja a helyét egy elegáns szövetnadrággal, mint egy lazább farmerral. A tökéletes farmer: nincs könnyű helyzetben, aki a tökéletes szabású farmert keresi, de ha egyszer megtaláltuk, ne engedjük el! Fontos a minőség, és a minimalista stílus. Kényelmes blézer: egy jó fazonú, kényelmes blézer kiválthatja a hétköznapokban akár a tavaszi kabátot, de formális eseményekre is kiváló. Semleges póló, trikó: a tökéletesen minimalista szekrénybe kötelező néhány fekete és fehér basic póló és trikó, melyek éppúgy viselhetők nyáron, mint télen.

Mit csináljunk a feleslegessé vált ruhákkal?

Egy ilyen szelektálás után minimum egy, de inkább több kupac ruha várja a nappalink közepén a sorsát. Annak érdekében, hogy nehogy elcsábuljunk és visszakerüljön néhány már nem oda való ruha a szekrénybe, mielőbb döntsünk róla, hogy mi lesz a kiszelektált ruhákkal. Meglehetősen sok lehetőségünk van:

● Gondoljuk végig, van-e a környezetünkben olyan, aki szívesen viselné őket. Egy lánytestvér, velünk egyező méretű barátnő, a szomszéd vagy bárki, akinek közvetlenül oda tudjuk adni a nekünk már nem kellő ruhákat.

● Elvihetjük gyűjtőpontokra, számtalan konténer vagy adománybolt várja, hogy leadjuk a feleslegessé vált ruhákat.

● Már több ruhaüzlet is foglalkozik ruhagyűjtéssel és újrahasznosítással. Bátran vegyük igénybe a szolgáltatásaikat, és még vásárlási utalványt is kaphatunk cserébe.

● Ha van rá időnk és kedvünk, fotózzuk be a felesleges ruhákat és töltsük fel valamelyik közösségi oldalra, ahol új gazdára találhat és még némi nyereségünk is származhat az egészből.

● De választhatjuk a leginkább önzetlen megoldást is és magunk vihetjük el olyan szervezetekhez a még hordható, de számunkra már feleslegessé vált ruhákat, akik tudják azokat hasznosítani. Rengeteg családsegítő, gyermekgondozó vagy hajléktalanokat támogató szervezet van, akik szívesen fogadnak ilyen jellegű adományt.