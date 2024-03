– Ha a fenntartható fejlődésről van szó, akkor először is azt hangsúlyozom, hogy nálunk ez a kifejezés igaz a bérekre és a különféle juttatásokra is – mondja a hűtéstechnikával foglalkozó, világszerte ismert cég vezetője. – március elsejétől 15 százalékos béremelést hajtottunk végre, amely összességében egymilliárd forintos bértömeg szétosztását jelenti. Az alapbérek emelése mellett a cafetéria juttatás összegét 27 000 Forintra növeltük.

– A SZÉP kártya juttatás felhasználásához számos kedvezményes lehetőség adódik a kollégáknak a Güntner Hűségkártya partnereinken keresztül. Sokan igénybe veszik, rendszeresen használják – folytatta az ügyvezető igazgató. – A teljesség igénye nélkül néhány lehetőség: kedvezményes belépők fürdőkbe, tatabányai sportrendezvényekre, konditermekbe, színházba és a tatai moziba is.

A fenntarthatóság mindenhol körülvesz minket. A Güntner-Tatánál nagyot léptek a „karbonlábnyom” csökkentésében. A gázfelhasználás a 2021. évihez képest tavalyra 52 százalékkal lett kevesebb, az elektromos áramé pedig 30 százalékkal, fontos megjegyezni, hogy a vállalat által használt áram 100%-ban megújuló: zöldáram. A társadalmi felelősségvállalás részeként az elmúlt három évben több mint 100 millió forinttal támogatták a tatai régió alapítványait, szervezeteit. A női vezetők aránya jónak számít a szenior munkakörökben eléri a 30 százalékot. A vállalatnál tavaly 202 olyan nap volt, amely nem járt táppénzzel járó balesettel. Népszerű TestŐr egészségprogramjuk keretein belül ingyenes szűréseket biztosítanak kollégáiknak, valamint mentális, jogi, pénzügyi tanácsadást a Számíthatsz Ránk programon keresztül. A céghez történő bejáráshoz 100%-ban térítik a tömegközlekedési bérleteket, és 30 Ft/km benzintámogatást nyújtanak. Mindezek alapján remélhetően sokan lesznek Kedves Olvasóink közül, akik a Güntner-Tatát választják. Ők a Karrier oldalon találhatják meg az aktuális állásajánlatokat: www.guntnerkarrier.hu

– Büszke vagyok kollégáinkra - emeli ki az ügyvezető igazgató. – Folyamatosan érkeznek tőlük a javaslatok, amelyek jó részét figyelembe vesszük többek között a gyártási folyamatok optimalizálásában. Ahogyan a vállalatcsoport világszerte, úgy mi is sok pénzt, időt, energiát szánunk a célok elérésére. Mindezt szívből jövő lendülettel végezzük.

Végül, de nem utolsó sorban az évről évre ismétlődő családi napot is megemlítette Schwarczenberger Tamás. Erre már most készülnek és persze nagyon várják a Güntner-Tata munkavállalói, no meg a férjek és feleségek, gyerekek. Hagyományosan nyár végén tartják, a Tatai Edzőtáborban.