Mentőtiszt

A mentőtisztek a sürgősségi betegellátás kulcsfontosságú szereplői. Beosztásuk szerint esetkocsin, mentőtiszti kocsin vagy mentőmotoron teljesítenek szolgálatot, és látnak el kiemelt felelősségű feladatokat. Ez egyebek mellett magában foglalja a betegek szakszerű vizsgálatát, a betegek ellátását, illetve a gyógykezelésüket a protokolloknak és a kompetenciakörüknek megfelelően.

A kivonulások során a mentőegység felelős egészségügyi vezetőjeként tevékenykednek. Feladataik az új mentőápolók és a mentőgépkocsi-vezetők oktatására és betanítására is kiterjednek. Ezen felül pedig bizonyos adminisztrációs tevékenységek is a munkakörük részét képezi, magában foglalva a papír alapú és az elektronikus egészségügyi dokumentációt egyaránt.

Összességében tehát egy rendkívül felelősségteljes pozíció. Természetesen ezen állások kapcsán több elvárással is számolni kell, beleértve a mentőtiszti végzettséget, az egészségügyi alkalmasságot, az érvényes működési engedély meglétét és más további kritériumokat.

Szociális ápoló és gondozó

A szociális ápolók és gondozók munkájára megannyi intézményben mutatkozhat igény: többek között idősotthonokban, kórházakban és rehabilitációs központokban is elhelyezkedhetnek, de akár a páciensek otthoni környezetében is tevékenykedhetnek. Széleskörű feladataiknak egyik legfontosabb elemét a személyes gondoskodás adja, amelynek során segítik az időseket, a fizikailag vagy mentálisan korlátozott betegeket a mindennapi tevékenységeik ellátásában, beleértve a fürdést, öltözködést, étkezést és egyéb hasonló teendőket.

Ügyelnek gondozottak egészségügyi állapotára, támogatást nyújtanak a gyógyszerek beadásában, valamint elvégeznek olyan egyszerűbb orvosi ellenőrzéseket, mint például vércukorszint vagy vérnyomás mérése. Fontos része a munkakörüknek a szociális támogatás is, aminek értelmében a szociális ápolók és gondozók egyfajta támaszként, állandó beszélgetőpartnerként szolgálnak a páciensek számára. Összességében tehát egy rendkívül sokoldalú munkakör, amely a releváns végzettségen és szakmai ismereteken túl nagyfokú empátiát és kiváló kapcsolatteremtő képességet igényel betöltőitől.

Recepciós egészségügyi intézményben

A különböző egészségügyi intézmények rendszerint recepciósokat is foglalkoztatnak. A pozíció feladatkörének célja az adott intézmény zavartalan működésének és a betegek kényelmének biztosítása. Teszik ezt a recepciósok olyan feladatok elvégzésén keresztül, mint például a betegfelvétel és regisztráció, a dokumentációk kezelése, valamint az orvosokkal és ápolókkal való kapcsolattartás.

Emellett a munkakör megkerülhetetlen része az információszolgáltatás is: válaszolnak a betegek kérdéseire, segítik őket időpontot foglalni, valamint útbaigazítják őket az intézményen belül. Feladataik tehát adminisztrációs és kapcsolattartói tevékenységeket egyaránt magukban foglalnak, amelyek hatékony ellátásához ugyancsak szükséges lehet az egészségügyi képesítés és tapasztalat.